Несмотря на угрозы, жители Херсона массово идут за паспортами РФ. Фото

04 июля 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Жители Херсона массово идут за российскими паспортами Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители украинского Херсона получают угрозы из-за своего желания стать гражданами России. Несмотря на это, в пункте выдачи паспортов РФ ажиотаж, передает корреспондент URA.RU. Все опрошенные URA.RU херсонцы заявили, что не хотят попадать в публикации СМИ из опасения мести со стороны украинских националистов. По словам пожилой местной жительницы, она опасается своих радикально настроенных соседей. Женщина рассказала, как ее знакомому угрожали «перерезать детей» и сжечь машину только за то, что мужчина сфотографировался на 9 мая с российским флагом. Другая жительница Херсона попросила ее не снимать, так как «в городе происходят теракты и взрывают людей». Сотрудники пункта выдачи паспортов в Херсоне также скрывают свои личности. Они попросили не снимать крупным планом их лица и надели медицинские маски при виде фотографа URA.RU. При этом пункт выдачи паспортов РФ перегружен. Как рассказали его сотрудники, более 16 тысяч херсонцев подали заявки на получение российского гражданства. За сутки здесь выдается около 100 паспортов, при этом поступает около 150 новых заявлений. Около 70% обратившихся — люди среднего и старшего возраста, молодежь обращается за российскими паспортами значительно реже. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, ее цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида, продолжавшегося восемь лет. 15 марта Минобороны РФ доложило об освобождении Херсонской области. 4 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской народной республики. За паспортами в Херсоне выстраиваются очереди Фото: Михаил Калянов © URA.RU Пункты приема заявлений на получение российского гражданства не пустуют Фото: Михаил Калянов © URA.RU Жители Херсонской области Украины в короткие сроки могут стать гражданами РФ Фото: Михаил Калянов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители украинского Херсона получают угрозы из-за своего желания стать гражданами России. Несмотря на это, в пункте выдачи паспортов РФ ажиотаж, передает корреспондент URA.RU. Все опрошенные URA.RU херсонцы заявили, что не хотят попадать в публикации СМИ из опасения мести со стороны украинских националистов. По словам пожилой местной жительницы, она опасается своих радикально настроенных соседей. Женщина рассказала, как ее знакомому угрожали «перерезать детей» и сжечь машину только за то, что мужчина сфотографировался на 9 мая с российским флагом. Другая жительница Херсона попросила ее не снимать, так как «в городе происходят теракты и взрывают людей». Сотрудники пункта выдачи паспортов в Херсоне также скрывают свои личности. Они попросили не снимать крупным планом их лица и надели медицинские маски при виде фотографа URA.RU. При этом пункт выдачи паспортов РФ перегружен. Как рассказали его сотрудники, более 16 тысяч херсонцев подали заявки на получение российского гражданства. За сутки здесь выдается около 100 паспортов, при этом поступает около 150 новых заявлений. Около 70% обратившихся — люди среднего и старшего возраста, молодежь обращается за российскими паспортами значительно реже. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, ее цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида, продолжавшегося восемь лет. 15 марта Минобороны РФ доложило об освобождении Херсонской области. 4 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской народной республики.