Горожане объезжают закрытый участок через поселок Северный и Бурово-Петровский мост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за закрытия Некрасовского моста и перекрытия центральной улицы образовалось сразу же несколько пробок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.

«Второй день с 7:30 утра весь Курган стоит в пробках. Из-за закрытого Некрасовского моста люди пытаются попасть из Северного и Заозерного в центр через Чеховский мост. Поэтому автомобили стоят от улицы Гвардейской до Галкинской», — жалуется на дорожную ситуацию горожанин. Другой очевидец рассказал, что есть пробка на Бурова-Петровском мосту в сторону Дзержинского кольца.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», автомобилисты периодически стоят в пробке также на улице Красина от гостиницы «Москва» до поворота на улицу Куйбышева. Еще одна пробка образовалась на кольце возле ТРЦ «ГиперСити» в сторону Северного. Также автомобилисты вынуждены стоять в пробке на трассе Р-254 «Иртыш».

В центре Кургана из-за ремонта закрыли Некрасовский мост до 25 августа. Из-за перекрытия путепровода автомобилисты и более 30 маршрутов вынуждены объезжать данный участок, расположенный на улице Бурова-Петрова.

Пробки на улице Бурова-Петрова и Дзержинского Скрин: «Яндекс. Карты»

Из-за перекрытия дороги в центре города пробки появляются на улице Красина Скрин: «Яндекс. Карты»

Пробки на кольце от ТРЦ «ГиперСити» в сторону поселка Северный Скрин: «Яндекс. Карты»

Пробка от улицы Гвардейская до Галикинской в Северном Скрин: «Яндекс. Карты»