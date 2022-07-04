Свердловчане не могут купить товары на финальной распродаже IKEA

05 июля 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

Финальная распродажа IKEA должна пройти 5 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут оформить покупку на сайте магазина мебели IKEA в день финальной распродажи. Об этом сообщил читатель URA.RU, столкнувшийся с проблемой. «Не могу положить товар в корзину на сайте. Появляется сообщение с ошибкой о том, что что-то пошло не так», — рассказал собеседник агентства. Другие читатели URA.RU также пожаловались на проблемы. Ошибка появляется при попытке купить товар в любой категории. IKEA приняла решение закрыть магазины в России, однако 5 июля должна состояться финальная распродажа, на которой россияне смогут в последний раз купить товары компании. До этого сообщалось о специальной распродаже для работников магазина. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщал, что ее цель — это спасение жителей ДНР и ЛНР от регулярных обстрелов ВСУ, при этом армия РФ действует аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения. Фото: читатель URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга пожаловались, что не могут оформить покупку на сайте магазина мебели IKEA в день финальной распродажи. Об этом сообщил читатель URA.RU, столкнувшийся с проблемой. «Не могу положить товар в корзину на сайте. Появляется сообщение с ошибкой о том, что что-то пошло не так», — рассказал собеседник агентства. Другие читатели URA.RU также пожаловались на проблемы. Ошибка появляется при попытке купить товар в любой категории. IKEA приняла решение закрыть магазины в России, однако 5 июля должна состояться финальная распродажа, на которой россияне смогут в последний раз купить товары компании. До этого сообщалось о специальной распродаже для работников магазина. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщал, что ее цель — это спасение жителей ДНР и ЛНР от регулярных обстрелов ВСУ, при этом армия РФ действует аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.