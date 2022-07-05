Власти Херсона начали управлять областью, как субъектом РФ

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Заседание областной думы. Курган, депутат, ежедневник, чиновник, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
Новое правительство Херсонской области приступает к работе 5 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсонской области будут управлять ею по российскому образцу. Новое правительство приступает к работе 5 июля. Об этом сообщили в Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

«Власти Херсонской области формируют систему управления регионом по образцу субъектов РФ. Глава ВГА Владимир Сальдо является главным административным лицом власти, а руководитель правительства является его первым заместителем», — сообщили в официальном telegram-канале ВГА Херсонской области.

Херсонская область была освобождена от националистов 15 июня в рамках спецоперации России на Украине. Жители области уже начали получать российские паспорта. Глава администрации Владимир Сальдо назначил нескольких российских чиновников на ключевые должности в правительстве региона.

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Власти Херсонской области будут управлять ею по российскому образцу. Новое правительство приступает к работе 5 июля. Об этом сообщили в Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области. «Власти Херсонской области формируют систему управления регионом по образцу субъектов РФ. Глава ВГА Владимир Сальдо является главным административным лицом власти, а руководитель правительства является его первым заместителем», — сообщили в официальном telegram-канале ВГА Херсонской области. Херсонская область была освобождена от националистов 15 июня в рамках спецоперации России на Украине. Жители области уже начали получать российские паспорта. Глава администрации Владимир Сальдо назначил нескольких российских чиновников на ключевые должности в правительстве региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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