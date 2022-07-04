Глава города Елена Ситникова проконтролировала ремонт Некрасовского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова провела срочную планерку на Некрасовском путепроводе. Об этом Ситникова сообщила в своем telegram-канале. Вместе с мэром на закрытый мост приехали заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Герасименко и руководитель Управления дорожного хозяйства Денис Давыдов. Присутствовали также и представители компании-подрядчика.

«Утро началось с рабочей планерки на Некрасовском мосту. Знаю, что многих горожан волнует вопрос ремонта путепровода. Мост требовал капитального ремонта. Его закрытие — это лишь временная и вынужденная мера, что позволит более качественно и в срок выполнить необходимые работы», — написала глава города.

Ситникова уточнила, что работы на Некрасовском мосту идут по графику. «Мы уделяем особое внимание этому стратегически важному для города объекту и ежедневно контролируем все работы», — заключила мэр.

Ранее URA.RU писало, что Некрасовский путепровод в Кургане закрыли до 25 августа. Тогда представители подрядчика отмечали, что это позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста. Из-за закрытия моста курганцы второй день жалуются на утренние пробки.

Глава Кургана Елена Ситникова провела планерку на закрытом Некрасовском мосту Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

В Кургане на закрытом мосту идут ремонтные работы Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

Закрытие путепровода, по словам подрядчика, позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста Фото: telegram-канал Елены Ситниковой