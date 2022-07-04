Дмитрий Пумпянский, Александр Шохин и Евгений Куйвашев встретились на «Иннопроме» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев договорился о сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), в которые входят крупнейшие отечественные бизнесмены. Соглашение с лидерами структур Александром Шохиным и Дмитрием Пумпянским он подписал на полях «Иннопрома», передает корреспондент URA.RU.

«Соглашение закрепило ключевые направления уже сложившего конструктивного взаимодействия. Планируется, что стороны будут сотрудничать по 16 направлениям. Например, по развитию институтов социального партнерства, оценки регулирующего воздействия, внедрению регионального инвестиционного стандарта, обеспечению стабильной работы предприятий», — пояснили представители СОСПП.

Предполагается, что соглашение будет направлено на улучшение инвестиционного климата в Свердловской области. Состояние инвестклимата — один из ключевых показателей, которые изучает Агентство стратегических инициатив (АСИ) при составлении своих рейтингов. Структура широко известна тем, что готовит топы регионов лично для президента РФ Владимира Путина.

Помимо церемонии подписания, Куйвашеву торжественно вручили медаль РСПП — губернатора наградили «за вклад в развитие и поддержку отечественной промышленности и предпринимательства». А Пумпянский удостоился благодарности «за активно участие в реализации целей и задач» РСПП.

Евгения Куйвашева наградили за вклад в развитие и поддержку отечественного предпринимательства,… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

…а Дмитрия Пумпянского поблагодарили за активно участие в реализации целей и задач РСПП Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU