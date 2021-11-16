16 ноября 2021

Свердловский губернатор защитился от критики Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в студии телеканала
Евгений Куйвашев договорился о сотрудничестве с авторами рейтинга для президента Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев договорился о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), которое готовит рейтинг качества жизни в регионах для президента РФ Владимира Путина. Соответствующее соглашение глава области подписал с директором организации Светланой Чупшевой, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики.

17 ноября свердловское правительство и АСИ утвердили «дорожную карту» по внедрению в области так называемой национальной социальной инициативы. Это механизм, предложенный АСИ, который направлен на улучшение качества жизни в регионе: именно на этом критерии будет основан очередной рейтинг субъектов, представленный Путину. По задумке создателей, «дорожная карта» включает мероприятия, повышающие качество жизни в регионе — и, как следствие, место самого региона в топе.

«Свердловская область всегда активно и заинтересованно поддерживает инициативы АСИ. Все они оказывают большое влияние на качественное преобразование жизни в регионе. Мы убедились в этом на практике», — заявил Куйвашев, комментируя подписание.

Ранее URA.RU анонсировало приезд Чупшевой в Екатеринбург 17 ноября. Глава АСИ, помимо общения с губернатором, встретится с представителями свердловской власти и активистами. Чупшеву называют неофициальным куратором развития регионов России. Именно ей в апреле этого года президент Путин поручил докладывать ему об обстановке в субъектах. В последнем рейтинге АСИ Свердловская область не смогла войти в топ-30 регионов в национальном рейтинге состояния инвестклимата.

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