Свердловский губернатор защитился от критики Путина

Евгений Куйвашев договорился о сотрудничестве с авторами рейтинга для президента Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев договорился о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), которое готовит рейтинг качества жизни в регионах для президента РФ Владимира Путина. Соответствующее соглашение глава области подписал с директором организации Светланой Чупшевой, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики.

17 ноября свердловское правительство и АСИ утвердили «дорожную карту» по внедрению в области так называемой национальной социальной инициативы. Это механизм, предложенный АСИ, который направлен на улучшение качества жизни в регионе: именно на этом критерии будет основан очередной рейтинг субъектов, представленный Путину. По задумке создателей, «дорожная карта» включает мероприятия, повышающие качество жизни в регионе — и, как следствие, место самого региона в топе.

«Свердловская область всегда активно и заинтересованно поддерживает инициативы АСИ. Все они оказывают большое влияние на качественное преобразование жизни в регионе. Мы убедились в этом на практике», — заявил Куйвашев, комментируя подписание.

Ранее URA.RU анонсировало приезд Чупшевой в Екатеринбург 17 ноября. Глава АСИ, помимо общения с губернатором, встретится с представителями свердловской власти и активистами. Чупшеву называют неофициальным куратором развития регионов России. Именно ей в апреле этого года президент Путин поручил докладывать ему об обстановке в субъектах. В последнем рейтинге АСИ Свердловская область не смогла войти в топ-30 регионов в национальном рейтинге состояния инвестклимата.