Курганцы массово собирают грибы в местных лесах Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жители Курганской области отправляются за грибами на машинах и заполняют багажники подберезовиками и белыми грибами. Соответствующие посты с фотографиями курганцы выкладывают в соцсети «ВКонтакте».

«Раз уж все грибы выкладывают, то тоже похвастаюсь. Вот такой у нас улов получился — целый багажник», — говорит анонимный пользователь, опубликовавший пост в группе «Инцидент | Курган». Однако один из комментаторов обвинил его в плагиате снимка.

Под этим сообщением люди также начали выкладывать свои находки. Так, пользовательница Татьяна Слободнюк собранные грибы замариновала, всего получилось 12 банок по 0,7 литра. «Пакет грибов продаю недорого, всего за 350 рублей», — сообщает женщина.

По словам комментаторов, набрать много грибов можно вблизи города рядом с поселком Старый Просвет и селом Бараба в Кетовском районе, а за селом Падеринское выросло много маслят. Также большими урожаем хвастаются жители Варгашинского района.

Ранее URA.RU писало, что житель деревни Ордино Белозерского района Курганской области Евгений Мостовских собрал пять ящиков грибов в пределах одного леса. На сбор он потратил всего три часа.

Курганцы набрали белых грибов и подберезовиках и похвастались ими в соцсетях соцсеть «ВКонтакте»

Такой урожай собрали жители Варгашинского района Курганской области соцсеть «ВКонтакте»

Из такого объема грибов у жительницы Кургана получилось 12 банок по 0,7 л. соцсеть «ВКонтакте»

Помимо грибов курганцы хвастаются сбором земляники соцсеть «ВКонтакте»