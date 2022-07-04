Бизнесменов, пострадавших из-за мэра Троицка, отправили в колонию

Александр Виноградов не признает вину, а бизнесмены в его деле — потерпевшие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Троицкий городской суд Челябинской области вынес приговор бизнесменам, бенефициарам ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игорю и Светлане Барковым. Они получили по три года лишения свободы в колонии общего режима за долги перед Троицкой ГРЭС на сумму 29 млн рублей, сообщил источник URA.RU в суде. Именно ЗАО «Теплосервис» в лице супругов Барковых является потерпевшей стороной в уголовном деле мэра города Александра Виноградова.

«Барков и Баркова, являясь фактическими владельцами ЗАО „ТЭК“, а также подконтрольных юридических лиц ЗАО „Теплосервис“ и ООО „Тепловые сети“, в период 2013—2017 годов, получая от населения оплату за тепловую энергию, умышленно не перечислили данные денежные средства в адрес ресурсоснабжающей организации — ПАО „ОГК-2“ в лице ее филиала Троицкой ГРЭС на сумму 29 млн рублей. Деньги от населения они обратили в свою пользу», — рассказал источник.

Троицкую ГРЭС Барковы вводили в заблуждение, говоря, что население не платит, поэтому и им нечем платить. В то же время ЗАО «ТЭК» через ООО «Тепловые сети» и ЗАО «Теплосервис» на деньги от населения заключало договоры аренды и купли-продажи коммунального имущества и оборудования у ООО «Троицкая теплосетевая компания» и ОАО «Челябоблкоммунэнерго», чтобы фактически получить контроль над городскими теплосетями.

Информацию о приговоре URA.RU подтвердили в прокуратуре города, пояснив, что подсудимые признаны виновными по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб»). Они приговорены к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. С них также взыскана сумма ущерба в размере 29 млн рублей.

ЗАО «Теплосервис» является потерпевшей стороной в уголовном деле мэра Троицка Александра Виноградова. У этой организации мэрия без торгов забрала арендованное коммунальное имущество и передала третьему лицу, чтобы не допустить срыва отопительного сезона 2019—2020 годов. В Следственном комитете посчитали такие действия преступными, так как фактически ЧС, по которому в городе сменили без конкурса поставщика тепла, не было. Однако мэрия считает, что все сделала правильно, иначе фирмы Барковых, которые имели многомиллионные долги перед ресурсниками, привели бы к срыву отопительного сезона.

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