Мэра челябинского города начали судить заново

Александр Виноградов продолжает руководить городом между судебными процессами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицком городском суде (Челябинская область) 17 мая началось новое рассмотрение уголовного дела мэра города Александра Виноградова после самоотвода судьи. Об этом сообщает источник URA.RU в суде.

«Виноградов и его адвокат заявили несколько ходатайств, тянут время. Одно из них — о возвращении уголовного дела прокурору. Судья уже его рассмотрела, отказала», — рассказал источник.

Дело приняла к производству судья Оксана Кошак. Ее коллега Мария Стратий ранее после года рассмотрения дела по ходатайству защиты Виноградова взяла самоотвод, и процесс пришлось начать сначала в ином составе суда. Виноградов вину не признает. По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия.

В настоящее время Виноградов продолжает работать мэром города, несмотря на неоднократные попытки следствия отстранить его. 16 мая проверку расходов городского бюджета начала Контрольно-счетная палата Челябинской области.