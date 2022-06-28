Вес пойманной рыбы составил пять килограмм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области на озере Аргази поймали гигантского судака. Как сообщил в социальных сетях рыбак Дмитрий Долгов, вес пойманной рыбы составил пять килограмм.

«Озеро Аргази. Поймал судака весом пять килограмм», — написал рыбак в группе «Рыбаки Кыштыма» во «ВКонтакте» и выложил фотографии трофейной рыбы.

Улов Дмитрия вызвал восхищение у пользователей группы. Многие из них признались, что никогда не видели и не вылавливали в Аргазях судака подобных размеров.

Судак у рыболовов ценится за вкусное мясо. Растет рыба, как и многие хищники, довольно быстро. Средний вес этого вида обычно составляет от одного до четырех килограмм.

Правила рыболовства в Челябинской области, как и в большинстве регионов РФ, запрещают вылов судака весом больше пяти килограмм (суточная норма вылова). А длина судака должна быть не менее 35 сантиметров, если пойманная рыба меньше, то ее следует отпускать.

Трофейный судак был пойман на Аргази Фото: Дмитрий Долгов, группа «Рыбаки Кыштыма» во «ВКонтакте»