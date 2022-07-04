В Ишимской поликлинике сокращают врачей

Причиной стало закрытие одной из районных больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи одной из больниц Ишимского района (Тюменская область) попали под сокращение. Об этом сообщают местные жители.

«После закрытия одной из местных поликлиник, принимающей жителей всего Ишимского района, врачи переживают по поводу начавшихся сокращений. В районе и так не хватает врачей, а о причинах закрытия больницы ничего не сказали», — рассказала местная жительницы изданию 72.ru.

В департаменте здравоохранения изданию подтвердили информацию частично. Там отметили, что о массовых сокращениях речь не идет. Волнения возникли из-за недопонимания с врачами. «В общей сложности под сокращение попало всего два врача. Специалисты уже нашли новое место работы в четвертой областной больнице. Сокращение произошло из-за того, что врачи не соглашались на перевод, так как из-за этого теряли льготы по коммунальным платежам», — прокомментировали ситуацию в депздраве.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой о комментарии. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области выделят 400 млн рублей на ремонт больниц и закупку нового медицинского оборудования. Об этом рассказал глава региона Александр Моор в ходе «прямой линии».