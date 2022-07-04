04 июля 2022

В Свердловской области выросли цены на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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В минздраве Свердловской области рассказали, что повысилась стоимость лекарств для амбулаторного звена и стационаров Фото:

Министерство здравоохранения Свердловской области отмечает повышение стоимости лекарств для амбулаторного звена и стационаров. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU.

«Мы проводим мониторинг расходных материалов и лекарственных препаратов. Стоимость препаратов выросла несущественно. В амбулаторном звене она выросла на 2,9%, а стоимость стационарных препаратов на 1,6%», — рассказал Еремкин.

Ранее URA.RU сообщало, что в минздраве Свердловской области заявили о нехватке медицинских препаратов. Также агентство рассказывало про уральский медицинский завод, который отказался от экспорта ради россиян.

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Министерство здравоохранения Свердловской области отмечает повышение стоимости лекарств для амбулаторного звена и стационаров. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU. «Мы проводим мониторинг расходных материалов и лекарственных препаратов. Стоимость препаратов выросла несущественно. В амбулаторном звене она выросла на 2,9%, а стоимость стационарных препаратов на 1,6%», — рассказал Еремкин. Ранее URA.RU сообщало, что в минздраве Свердловской области заявили о нехватке медицинских препаратов. Также агентство рассказывало про уральский медицинский завод, который отказался от экспорта ради россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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