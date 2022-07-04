В Свердловской области выросли цены на лекарства

Министерство здравоохранения Свердловской области отмечает повышение стоимости лекарств для амбулаторного звена и стационаров. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU.
«Мы проводим мониторинг расходных материалов и лекарственных препаратов. Стоимость препаратов выросла несущественно. В амбулаторном звене она выросла на 2,9%, а стоимость стационарных препаратов на 1,6%», — рассказал Еремкин.
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Министерство здравоохранения Свердловской области отмечает повышение стоимости лекарств для амбулаторного звена и стационаров. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU. «Мы проводим мониторинг расходных материалов и лекарственных препаратов. Стоимость препаратов выросла несущественно. В амбулаторном звене она выросла на 2,9%, а стоимость стационарных препаратов на 1,6%», — рассказал Еремкин. Ранее URA.RU сообщало, что в минздраве Свердловской области заявили о нехватке медицинских препаратов. Также агентство рассказывало про уральский медицинский завод, который отказался от экспорта ради россиян.