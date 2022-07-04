Свердловские власти заявили о нехватке лекарств

Министерство здравоохранения Свердловской области столкнулось с нехваткой лекарств и необходимостью замены импортных препаратов на отечественные аналоги. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На сегодняшний день у нас в стойкой дефектуре (отсутствие необходимого медикамента в аптеке, — прим. URA.RU) всего пять препаратов по Свердловской области. Так как мы заранее проводим закупы в ноябре—декабре, то существенных проблем в обеспечении льготными лекарственными препаратами область не испытала», — отметил замминистра. Он не уточнил, какие именно препараты закончились в регионе.
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Министерство здравоохранения Свердловской области столкнулось с нехваткой лекарств и необходимостью замены импортных препаратов на отечественные аналоги. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU с места событий. «На сегодняшний день у нас в стойкой дефектуре (отсутствие необходимого медикамента в аптеке, — прим. URA.RU) всего пять препаратов по Свердловской области. Так как мы заранее проводим закупы в ноябре—декабре, то существенных проблем в обеспечении льготными лекарственными препаратами область не испытала», — отметил замминистра. Он не уточнил, какие именно препараты закончились в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что минздрав Свердловской области отмечает повышение стоимости лекарств для амбулаторного звена и стационаров. Также агентство рассказывало про уральский медицинский завод, который отказался от экспорта ради россиян.