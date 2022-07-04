04 июля 2022

Свердловские власти заявили о нехватке лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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В минздраве Свердловской области заявили о нехватке лекарств Фото:

Министерство здравоохранения Свердловской области столкнулось с нехваткой лекарств и необходимостью замены импортных препаратов на отечественные аналоги. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На сегодняшний день у нас в стойкой дефектуре (отсутствие необходимого медикамента в аптеке, — прим. URA.RU) всего пять препаратов по Свердловской области. Так как мы заранее проводим закупы в ноябре—декабре, то существенных проблем в обеспечении льготными лекарственными препаратами область не испытала», — отметил замминистра. Он не уточнил, какие именно препараты закончились в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что минздрав Свердловской области отмечает повышение стоимости лекарств для амбулаторного звена и стационаров. Также агентство рассказывало про уральский медицинский завод, который отказался от экспорта ради россиян.

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Министерство здравоохранения Свердловской области столкнулось с нехваткой лекарств и необходимостью замены импортных препаратов на отечественные аналоги. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на международной выставке «Иннопром», передает корреспондент URA.RU с места событий. «На сегодняшний день у нас в стойкой дефектуре (отсутствие необходимого медикамента в аптеке, — прим. URA.RU) всего пять препаратов по Свердловской области. Так как мы заранее проводим закупы в ноябре—декабре, то существенных проблем в обеспечении льготными лекарственными препаратами область не испытала», — отметил замминистра. Он не уточнил, какие именно препараты закончились в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что минздрав Свердловской области отмечает повышение стоимости лекарств для амбулаторного звена и стационаров. Также агентство рассказывало про уральский медицинский завод, который отказался от экспорта ради россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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