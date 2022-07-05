RTL: на Украине умер французский наемник, раненный в конце июня

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
Наемник из Франции был ранен около Харькова в начале июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб второй наемник из Франции. Об этом сообщила французская радиостанция RTL.

«На Украине погиб второй французский истребитель. Адриан Д., 20-летний молодой человек, скончался от полученных травм 25 июня. По информации RTL, он был ранен на Харьковском фронте в начале июня», — сообщает RTL. По информации радиостанции, Адриан получил ранения в результате того же обстрела, что и другой французский наемник.

Адриан присоединился к интернациональному легиону 1 марта и воевал в составе ВСУ. Он стал первым французским наемником, приехавшим на Украину.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Граждане иностранных государства приезжают воевать на стороне Украины. Минобороны отчитывалось об уничтожении более сотни иностранных наемников. В начале июня погиб первый наемник из Франции, сообщает RT.

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На Украине погиб второй наемник из Франции. Об этом сообщила французская радиостанция RTL. «На Украине погиб второй французский истребитель. Адриан Д., 20-летний молодой человек, скончался от полученных травм 25 июня. По информации RTL, он был ранен на Харьковском фронте в начале июня», — сообщает RTL. По информации радиостанции, Адриан получил ранения в результате того же обстрела, что и другой французский наемник. Адриан присоединился к интернациональному легиону 1 марта и воевал в составе ВСУ. Он стал первым французским наемником, приехавшим на Украину. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Граждане иностранных государства приезжают воевать на стороне Украины. Минобороны отчитывалось об уничтожении более сотни иностранных наемников. В начале июня погиб первый наемник из Франции, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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