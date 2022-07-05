RTL: на Украине умер французский наемник, раненный в конце июня

05 июля 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Наемник из Франции был ранен около Харькова в начале июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине погиб второй наемник из Франции. Об этом сообщила французская радиостанция RTL. «На Украине погиб второй французский истребитель. Адриан Д., 20-летний молодой человек, скончался от полученных травм 25 июня. По информации RTL, он был ранен на Харьковском фронте в начале июня», — сообщает RTL. По информации радиостанции, Адриан получил ранения в результате того же обстрела, что и другой французский наемник. Адриан присоединился к интернациональному легиону 1 марта и воевал в составе ВСУ. Он стал первым французским наемником, приехавшим на Украину. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Граждане иностранных государства приезжают воевать на стороне Украины. Минобороны отчитывалось об уничтожении более сотни иностранных наемников. В начале июня погиб первый наемник из Франции, сообщает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

На Украине погиб второй наемник из Франции. Об этом сообщила французская радиостанция RTL. «На Украине погиб второй французский истребитель. Адриан Д., 20-летний молодой человек, скончался от полученных травм 25 июня. По информации RTL, он был ранен на Харьковском фронте в начале июня», — сообщает RTL. По информации радиостанции, Адриан получил ранения в результате того же обстрела, что и другой французский наемник. Адриан присоединился к интернациональному легиону 1 марта и воевал в составе ВСУ. Он стал первым французским наемником, приехавшим на Украину. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Граждане иностранных государства приезжают воевать на стороне Украины. Минобороны отчитывалось об уничтожении более сотни иностранных наемников. В начале июня погиб первый наемник из Франции, сообщает RT.