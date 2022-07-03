Минобороны: ВС РФ уничтожили до 120 наемников одним ударом

Армия РФ замкнула кольцо вокруг Лисичанска, сообщили в Минобороны РФ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВКС РФ ударом высокоточных ракет ликвидировали до 120 иностранных наемников в районе Николаева. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 „солдат удачи“. В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. В результате удара уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники», — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве также сообщили, что группировка армии «Центр» освободила населенные пункты Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка и вышла к реке Северский Донец. В Минобороны заявили, что российская армия замкнула кольцо вокруг Лисичанска.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об освобождении значительной части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, пишет «Федеральное агентство новостей».

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