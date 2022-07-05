Пермский край стал одним из лидеров по числу научных проектов

Регион представил свои научные планы на Десятилетие науки и технологий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермский край вошел в число лидеров по количеству предложений, внесенных регионами на рассмотрение Координационного комитета есятилетия науки и технологий. Об этом на первом заседании Комитета сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«За 1,5 месяца в план Десятилетия науки и технологий было собрано около 3 тысяч инициатив и предложений от ведомств, регионов и научно-образовательных организаций. Наибольшее количество предложений поступило от Кабардино-Балкарии и Чечни, Пермского края, Северной Осетии и Крыма, Омской, Мурманской, Кемеровской, Иркутской, Ленинградской и Ростовской областей», — отметил вице-премьер.

Из представленных проектов Комитетом будут отобраны самые перспективные в трех направлениях: привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей в решение задач, направленных на развитие общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях российской науки для жителей страны. Также планируется запуск отдельного блока, объединяющего все три направления.

Согласно сделанным за заседании заявлениям, план работ и список финальных проектов будут сформированы уже к середине июля. Эффективность проводимых в ходе Десятилетия науки мероприятий будет оцениваться по итогам завершения каждого из них, отметил помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

«Нам необходимо достаточно быстро сформировать план и утвердить его до середины июля, чтобы уже приступить к конкретной работе в рамках Десятилетия. Мы должны стремиться оценивать каждое поступившее предложение с точки зрения результата, который необходимо получить. Важен не сам факт проведения того или иного мероприятия, а практические итоги по его завершению», — заявил Фурсенко.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2022—2031 годы были объявлены в России Десятилетием науки и технологий. Для проведения Десятилетия был образован Координационный комитет, в задачи которого будет входить в том числе отбор мероприятий и отслеживание их плодотворности.

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