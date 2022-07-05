Командующий ЦВО наградил бойцов спецоперации на Украине. Видео

05 июля 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Александр Лапин лично поздравил участников спецоперации РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Командующий войсками Центрального военного округа, Герой России Александр Лапин наградил солдат, участвовавших спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Товарищи солдаты, сегодня мы чествуем лучших сынов нашего отечества, великой России. Я верю, что мы выполним все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми», — сказал Лапин перед строем солдат. Бойцов наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», медалями Жукова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Командующий ЦВО лично поздравил каждого награжденного. Президент РФ Владимир Путин 4 июля присвоил Александру Лапину звание Героя России. Это произошло после доклада об успехах в освобождении Луганской народной республики. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он говорил, что это решение является вынужденным, поскольку другие методы решения проблемы не помогли. Войска РФ действуют аккуратно, не причиняя ущерб местным жителям, сообщали власти РФ. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Командующий войсками Центрального военного округа, Герой России Александр Лапин наградил солдат, участвовавших спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Товарищи солдаты, сегодня мы чествуем лучших сынов нашего отечества, великой России. Я верю, что мы выполним все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми», — сказал Лапин перед строем солдат. Бойцов наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», медалями Жукова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Командующий ЦВО лично поздравил каждого награжденного. Президент РФ Владимир Путин 4 июля присвоил Александру Лапину звание Героя России. Это произошло после доклада об успехах в освобождении Луганской народной республики. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления украинской агрессии в Донецкой и Луганской народных республиках. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он говорил, что это решение является вынужденным, поскольку другие методы решения проблемы не помогли. Войска РФ действуют аккуратно, не причиняя ущерб местным жителям, сообщали власти РФ.