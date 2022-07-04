04 июля 2022

Пермяк-эмигрант продает городскую службу такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, такси, яндекс такси
Служба такси продается в Перми за 59 миллионов рублей Фото:

В Перми срочно продается служба такси с действующим автопарком. При этом сам продавец находится за границей. Соответствующее объявление он разместил на сайте «Авито».

«Продам действующий бизнес „ТАКСИ“ с парком собственных автомобилей в количестве 53 штук. Со штатом сотрудников: водители, механики, администраторы. Нахожусь за границей, просьба писать в WhatsApp», — говорится в объявлении.

Также продавец уточнил URA.RU, что бизнес действует 5 лет, контролируется удаленно и приносит стабильный доход. Все машины укомплектованы системой мониторинга, заключены партнерские соглашения с «Газпромом» и другими контрагентами. Продажу автор объявления объяснил окончательным переездом за границу. Актив он оценил в 59 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продаются помещения бывшего ТЦ «Мирабелла». В объявлении на «Авито» продавец указал цену в четверть миллиарда рублей.

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В Перми срочно продается служба такси с действующим автопарком. При этом сам продавец находится за границей. Соответствующее объявление он разместил на сайте «Авито». «Продам действующий бизнес „ТАКСИ“ с парком собственных автомобилей в количестве 53 штук. Со штатом сотрудников: водители, механики, администраторы. Нахожусь за границей, просьба писать в WhatsApp», — говорится в объявлении. Также продавец уточнил URA.RU, что бизнес действует 5 лет, контролируется удаленно и приносит стабильный доход. Все машины укомплектованы системой мониторинга, заключены партнерские соглашения с «Газпромом» и другими контрагентами. Продажу автор объявления объяснил окончательным переездом за границу. Актив он оценил в 59 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продаются помещения бывшего ТЦ «Мирабелла». В объявлении на «Авито» продавец указал цену в четверть миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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