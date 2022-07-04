Пермяк-эмигрант продает городскую службу такси

Служба такси продается в Перми за 59 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми срочно продается служба такси с действующим автопарком. При этом сам продавец находится за границей. Соответствующее объявление он разместил на сайте «Авито».

«Продам действующий бизнес „ТАКСИ“ с парком собственных автомобилей в количестве 53 штук. Со штатом сотрудников: водители, механики, администраторы. Нахожусь за границей, просьба писать в WhatsApp», — говорится в объявлении.

Также продавец уточнил URA.RU, что бизнес действует 5 лет, контролируется удаленно и приносит стабильный доход. Все машины укомплектованы системой мониторинга, заключены партнерские соглашения с «Газпромом» и другими контрагентами. Продажу автор объявления объяснил окончательным переездом за границу. Актив он оценил в 59 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продаются помещения бывшего ТЦ «Мирабелла». В объявлении на «Авито» продавец указал цену в четверть миллиарда рублей.