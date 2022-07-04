В противостоянии кошки и голубя никто не пострадал Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Житель Нижневартовска натравил свою кошку на голубя, который проник в его квартиру через вентиляционную шахту. Видео сражения животного и пернатого попало на видео, которое опубликовал нижневартовский телеканал N1. Вся сцена сопровождается комментариями хозяина.

«Я выпускаю Кракена! Лиза, иди, вон он сидит. Иди, разберись с ним. Вон, видишь? Увидела? Действуй! Убей его!» — сказал вартовчанин своей кошке, которая, судя по тому, что произошло дальше, его поняла.

Животное атаковало голубя, но не убило, а прогнало его на улицу. На этом видео прерывается. Известно, что птица попала в квартиру жильцов через вентиляцию. Журналисты телеканала N1, которые первые и опубликовали сражение кошки с голубем, рассказали URA.RU, что, по их информации, птица пережила схватку с голубем, а домашний питомец в награду получил лакомство. «И кошки сыты, и голуби целы», — добавила в разговоре с URA.RU редактор телеканала N1 Александра Терикова.

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