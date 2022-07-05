Минобороны: российская авиация поразила 3 пункта управления ВСУ

Армия России поразила пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией уничтожила три пункта управления украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово Донецкой Народной Республики, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 63-х районах», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны. Также в Херсонской области был сбит украинский самолет Су-25.

Кроме того, военные силы России уничтожили около 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники в Харькове. Также в Минобороны поделились, что Россия поразила высокоточным оружием четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе села Красное Харьковской области и пункт временной дислокации иностранных наемников в районе села Лиманы Николаевской области.

Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путин. Ее целями, по его словам, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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