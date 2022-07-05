Государство вернет инвесторам деньги за вклад в стартапы

05 июля 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Максимальная сумма субсидии составит 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инвесторы, финансирующие университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до половины своих затрат за счет федеральных субсидий. Соответствующее Постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ. «Возмещение части затрат предоставляется инвестору, если сумма его инвестиций в один университетский? стартап составляет не менее 500 тысяч рублей?. Общий размер возмещения части затрат одному инвестору за осуществление инвестиций в один университетский? стартап не может превышать 20 млн рублей?», — говорится в документе. Речь идет о компенсациях затрат на проекты, основанные на разработках студентов, преподавателей или научных работников вузов. Планируется, что до 2024 года инвесторы смогут вернуть в общей сложности более 3,1 млрд рублей. Первыми государственные субсидии получат 145 участников, прошедших специальный отбор и независимую экспертизу. Программа входит в федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», разработанный для реализации одной из 42 стратегических инициатив Правительства России. Проект стимулирует развитие предпринимательства в вузах и развитие отечественной науки. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Инвесторы, финансирующие университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до половины своих затрат за счет федеральных субсидий. Соответствующее Постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ. «Возмещение части затрат предоставляется инвестору, если сумма его инвестиций в один университетский? стартап составляет не менее 500 тысяч рублей?. Общий размер возмещения части затрат одному инвестору за осуществление инвестиций в один университетский? стартап не может превышать 20 млн рублей?», — говорится в документе. Речь идет о компенсациях затрат на проекты, основанные на разработках студентов, преподавателей или научных работников вузов. Планируется, что до 2024 года инвесторы смогут вернуть в общей сложности более 3,1 млрд рублей. Первыми государственные субсидии получат 145 участников, прошедших специальный отбор и независимую экспертизу. Программа входит в федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», разработанный для реализации одной из 42 стратегических инициатив Правительства России. Проект стимулирует развитие предпринимательства в вузах и развитие отечественной науки.