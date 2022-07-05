Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге пожаловались на острую нехватку школ и установили табличку с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Об этом сообщили очевидцы.
«На этом месте должна быть новая школа. Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали! То ли еще будет», — говорится на табличке, установленной на столбе. Ее фотографию разместили очевидцы на портале Е1.
Они подчеркнули, что в микрорайоне Уктус критически не хватает школ, и в ближайшее время детям придется учиться в три смены. Место, на котором установили табличку, предназначалось для строительства новой школы.
URA.RU обратилось к пресс-секретарю губернатора Анне Шкериной. Она пообещала прокомментировать информацию позднее.
Ранее жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На некачественных свердловских дорогах устанавливают таблички с критикой работы властей. «Какой глава — такие и дороги», — говорится в надписях.
Фото: портал Е1
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Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге пожаловались на острую нехватку школ и установили табличку с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Об этом сообщили очевидцы. «На этом месте должна быть новая школа. Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали! То ли еще будет», — говорится на табличке, установленной на столбе. Ее фотографию разместили очевидцы на портале Е1. Они подчеркнули, что в микрорайоне Уктус критически не хватает школ, и в ближайшее время детям придется учиться в три смены. Место, на котором установили табличку, предназначалось для строительства новой школы. URA.RU обратилось к пресс-секретарю губернатора Анне Шкериной. Она пообещала прокомментировать информацию позднее. Ранее жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На некачественных свердловских дорогах устанавливают таблички с критикой работы властей. «Какой глава — такие и дороги», — говорится в надписях.