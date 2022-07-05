Свердловчане попросили Евгения Куйвашева решить проблему со школами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге пожаловались на острую нехватку школ и установили табличку с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Об этом сообщили очевидцы.

«На этом месте должна быть новая школа. Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали! То ли еще будет», — говорится на табличке, установленной на столбе. Ее фотографию разместили очевидцы на портале Е1.

Они подчеркнули, что в микрорайоне Уктус критически не хватает школ, и в ближайшее время детям придется учиться в три смены. Место, на котором установили табличку, предназначалось для строительства новой школы.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю губернатора Анне Шкериной. Она пообещала прокомментировать информацию позднее.

Ранее жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На некачественных свердловских дорогах устанавливают таблички с критикой работы властей. «Какой глава — такие и дороги», — говорится в надписях.

Фото: портал Е1