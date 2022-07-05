Свердловчане пожаловались губернатору на проблему со школами. «Простите, что нарожали!»

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Субботник. Екатеринбург , куйвашев евгений, куйвашев, губернатор
Свердловчане попросили Евгения Куйвашева решить проблему со школами Фото:

Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге пожаловались на острую нехватку школ и установили табличку с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Об этом сообщили очевидцы.

«На этом месте должна быть новая школа. Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали! То ли еще будет», — говорится на табличке, установленной на столбе. Ее фотографию разместили очевидцы на портале Е1.

Они подчеркнули, что в микрорайоне Уктус критически не хватает школ, и в ближайшее время детям придется учиться в три смены. Место, на котором установили табличку, предназначалось для строительства новой школы.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю губернатора Анне Шкериной. Она пообещала прокомментировать информацию позднее.

Ранее жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На некачественных свердловских дорогах устанавливают таблички с критикой работы властей. «Какой глава — такие и дороги», — говорится в надписях.

Фото:

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Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге пожаловались на острую нехватку школ и установили табличку с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Об этом сообщили очевидцы. «На этом месте должна быть новая школа. Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали! То ли еще будет», — говорится на табличке, установленной на столбе. Ее фотографию разместили очевидцы на портале Е1. Они подчеркнули, что в микрорайоне Уктус критически не хватает школ, и в ближайшее время детям придется учиться в три смены. Место, на котором установили табличку, предназначалось для строительства новой школы. URA.RU обратилось к пресс-секретарю губернатора Анне Шкериной. Она пообещала прокомментировать информацию позднее. Ранее жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На некачественных свердловских дорогах устанавливают таблички с критикой работы властей. «Какой глава — такие и дороги», — говорится в надписях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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