Покалеченного мальчика Сашу нашли под завалами (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова и депутат горсовета Коркино Иван Скиба помогли организовать перелет в Москву из Мариуполя для тяжело раненого трехлетнего мальчика Саши. Ребенок вместе с родителями укрывался в подвале, когда в семью прилетел снаряд украинских военных.

«Трехлетний мальчик Сашенька был тяжело ранен в результате прилета снаряда в подвал дома в Мариуполе, где он укрывался с родителями. Его мать погибла сразу, отец получил осколочное ранение колена. Ребенок был найден военнослужащими ДНР через двое суток после ранения. Все это время он с отцом находился под завалами рядом с трупом матери», — написала в своем telegram-канале Лантратова.

По словам депутата, с конца марта Саша пережил уже пять операций. У него открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. За помощью Лантратова обратилась к детскому врачу Леониду Рошалю, председателю комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрию Хубезову, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и депутату из Коркино Ивану Скиба, который сейчас находится рядом с мальчиком.

«Дмитрий Хубезов без промедления отреагировал на зов о помощи и связался с заслуженным врачом РФ Леонидом Рошалем. Это два удивительных человека, настоящие ангелы! С их помощью удалось организовать телемедконсультацию с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Скоро из бедра ребенка удалят металлоконструкцию и он будет перевезен в Москву», — сообщила депутат от Челябинской области.

Лантратова отметила, что сегодня ей удалось поговорить с Сашенькой по телефону, и он очень ждет приезда в Москву. Депутат рассказала, что продолжает молиться о здравии ребенка и решать все организационные вопросы к его приезду.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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