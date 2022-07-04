Махонин показал федеральному министру достижения пермских заводов

Дмитрий Махонин на «Иннопроме» представил достижения Прикамья (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на выставке «Иннопром-2022» показал главе минпромторга РФ Денису Мантурову достижения пермских компаний. Кроме прочего министру показали шестиосевого промышленного робота RХ-50, сообщил Махонин.

«Компания „Роботех“ презентует на форуме робота RХ-50. Благодаря высокой скорости, малым размерам, компактному запястью и тонкой руке он находит применение практически в любой сфере: точечная сварка, резка, сборка, шлифовка, окраска и нанесение этикеток, транспортировка и укладка, сборка, измерение и контроль, различные манипуляции с деталями и готовыми изделиями», — написал губернатор Прикамья в Telegram.

Также Мантурову показали автоматизированный модуль портальной укладки различной продукции от компании «Меридиан». Он позволяет промышленникам обеспечить безопасное хранение и транспортировку готовой продукции. Обратил внимание министр на новинки от «Новомета», «Мотовихинских заводов» и предприятия «Новые гидравлические системы». «По итогам обхода нашего стенда Денис Валентинович подтвердил целесообразность и востребованность той продукции, которую производят предприятия Пермского края», — заключил Махонин.

Ранее URA.RU рассказывало, что на международной выставке «Иннопром». Махонин подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Глава Прикамья также на форуме сообщил о поездке в Беларусь.

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