Губернатор Махонин отправится за границу

Делегация из Пермского края во главе с Дмитрием Махониным отправится в Беларусь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с рабочей делегацией посетит республику Беларусь в июле. О своих планах Махонин рассказал на международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге.

«Встречались [на „Иннопроме“] с коллегами из Беларуси, была встреча с министром промышленности республики и уполномоченным послом в РФ. Наша задача — в ближайшее время посетить эту страну, на конец июля запланирован визит», — приводит «РБК-Пермь» слова главы региона.

Махонин отметил, что Пермский край заинтересован в поставках в Беларусь продукции машиностроения. О планах посетить республику краевые власти заявили в июне. Отмечалось, что в первую очередь регион нацелен на сотрудничество в вопросах импортозамещения. Ранее глава региона посетил с рабочим визитом Азербайджан, где обсудил с зарубежными коллегами вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

Дмитрий Махонин принимает участие в «Иннопроме-2022», который продлится до 7 июля. На международной промвыставке губернатор Прикамья уже провел ряд встреч со своими коллегами, а также подписал соглашение о сотрудничестве с Ханты-Мансийским автономным округом.