Доллар поднялся выше 60 рублей, евро вырос до 62

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Курс доллара начал расти Фото:
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Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

В ходе торгов на Московской бирже 5 июля курс доллара вырос выше 60 рублей. Это произошло впервые с 8 июня. Евро торгуется по 62 рубля впервые с 10 июня.

Курс доллара «на завтра» подскочил на 4,75 рубля (на 9%) — до 59,99 рубля, евро — на 3,71 рубля (на 6,5%), до 61,46 рубля. Это следует из динамики торгов, данные которых отображаются на официальном сайте Московской биржи.

Ранее опрошенные американским телеканалом CBS эксперты заявили, что рубль, продемонстрировав потрясающий рост, стал самой сильной валютой в мире в этом году. Это произошло несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада.

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В ходе торгов на Московской бирже 5 июля курс доллара вырос выше 60 рублей. Это произошло впервые с 8 июня. Евро торгуется по 62 рубля впервые с 10 июня. Курс доллара «на завтра» подскочил на 4,75 рубля (на 9%) — до 59,99 рубля, евро — на 3,71 рубля (на 6,5%), до 61,46 рубля. Это следует из динамики торгов, данные которых отображаются на официальном сайте Московской биржи. Ранее опрошенные американским телеканалом CBS эксперты заявили, что рубль, продемонстрировав потрясающий рост, стал самой сильной валютой в мире в этом году. Это произошло несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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