Доллар поднялся выше 60 рублей, евро вырос до 62

Курс доллара начал расти
новость из сюжетаИзменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине
В ходе торгов на Московской бирже 5 июля курс доллара вырос выше 60 рублей. Это произошло впервые с 8 июня. Евро торгуется по 62 рубля впервые с 10 июня.
Курс доллара «на завтра» подскочил на 4,75 рубля (на 9%) — до 59,99 рубля, евро — на 3,71 рубля (на 6,5%), до 61,46 рубля. Это следует из динамики торгов, данные которых отображаются на официальном сайте Московской биржи.
Ранее опрошенные американским телеканалом CBS эксперты заявили, что рубль, продемонстрировав потрясающий рост, стал самой сильной валютой в мире в этом году. Это произошло несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада.
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