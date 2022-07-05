Экс-мэр Челябинска Тефтелев отказался покидать СИЗО

По решению суда Тефтелев может отправиться в колонию-поселение, но не будет этого делать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, которому недавно по решению суда заменили срок в колонии строгого режима на колонию-поселение, фактически менять место отбывания наказания не будет и останется в СИЗО-1, где содержится со дня оглашения приговора. Изменение режима наказания судом — в данном случае формальность, дающая осужденному больше послаблений, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Решение об изменении наказания не обжаловалось и вступило в законную силу. Осужденный получил право сменить колонию строгого режима на колонию-поселение», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Однако источник URA.RU в пенитенциарной системе региона сообщил, что Тефтелев фактически как отбывал срок в СИЗО-1 на хозяйственной работе, так и отбывает, хотя официально прикреплен к исправительной колонии. Замена режима на колонию-поселение позволяет осужденному иметь большее количество свиданий, как кратковременных, так и длительных, а также получать больше передач от родных.

В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области информацию не комментируют. Получить комментарий адвоката Тефтелева к моменту публикации материала не удалось.

Бывший мэр Челябинска был задержан 1 декабря 2019 года. Показания против него и его подчиненного Евгения Пашкова дал депутат гордумы Сергей Селещук, заявив, что платил им за покровительство по контракту на строительство школы в микрорайоне Парковый. Тефтелев признал вину и был приговорен к сроку в 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Штраф бывший градоначальник выплатил сразу после приговора. Дело Пашкова, не признавшего вину, находится на рассмотрении в суде.

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