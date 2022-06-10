Экс-мэра Челябинска отпустили из СИЗО на поселение

Евгений Тефтелев мог участвовать в заседании по ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Калининский районный рассмотрел ходатайство бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева об изменении наказания. Ему заменили срок в колонии строгого режима, где он никогда не был, на колонию-поселение, сообщили URA.RU в аппарате судьи Ольги Сапаровой. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства.

«Ходатайство удовлетворено судом. Вопрос по обжалованию постановления будет решен после его изучения», — подтвердили информацию в прокуратуре Челябинской области.

Тефтелев с момента приговора и по сей день находится в СИЗО. Так как он отбыл уже две трети срока, то может просить об условно-досрочном освобождении. Однако выйти на свободу из СИЗО невозможно, а из колонии-поселения можно подать такое ходатайство.

Экс-мэра задержали 11 декабря 2019 года. Показания против него и его подчиненного Евгения Пашкова дал депутат гордумы Сергей Селещук, заявив, что платил им за получение контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый. Тефтелев признал вину и был приговорен к сроку в 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Штраф бывший градоначальник выплатил сразу после приговора. Дело Пашкова, не признавшего вину, до сих пор находится на рассмотрении в суде.