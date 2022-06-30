30 июня 2022

Более 64 тонн пермского мороженого отправлено за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, конвейер, пломбир, сладость, мороженое
Лакомство отправлено в разные страны Фото:

Мороженое из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Информация о поставках появилась на сайте Россельхознадзора.

Более 4 тонн мороженого из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Представители Россельхознадзора проконтролировали отправку продукции. «Отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — сообщается в ведомстве.

Всего с начала года из региона отправлено более 64 тонн мороженого. Холодное лакомство уехало в Китай, Беларусь и Казахстан.

Ранее URA.RU сообщало о пермской компании, которая занимается производством необычного мороженого. Представители производителя заявляют, что в составе нет коровьего молока.

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Мороженое из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Информация о поставках появилась на сайте Россельхознадзора. Более 4 тонн мороженого из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Представители Россельхознадзора проконтролировали отправку продукции. «Отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — сообщается в ведомстве. Всего с начала года из региона отправлено более 64 тонн мороженого. Холодное лакомство уехало в Китай, Беларусь и Казахстан. Ранее URA.RU сообщало о пермской компании, которая занимается производством необычного мороженого. Представители производителя заявляют, что в составе нет коровьего молока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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