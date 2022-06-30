Более 64 тонн пермского мороженого отправлено за границу

Мороженое из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Информация о поставках появилась на сайте Россельхознадзора.
Более 4 тонн мороженого из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Представители Россельхознадзора проконтролировали отправку продукции. «Отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — сообщается в ведомстве.
Всего с начала года из региона отправлено более 64 тонн мороженого. Холодное лакомство уехало в Китай, Беларусь и Казахстан.
Ранее URA.RU сообщало о пермской компании, которая занимается производством необычного мороженого. Представители производителя заявляют, что в составе нет коровьего молока.
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