Более 64 тонн пермского мороженого отправлено за границу

01 июля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Лакомство отправлено в разные страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мороженое из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Информация о поставках появилась на сайте Россельхознадзора. Более 4 тонн мороженого из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Представители Россельхознадзора проконтролировали отправку продукции. «Отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — сообщается в ведомстве. Всего с начала года из региона отправлено более 64 тонн мороженого. Холодное лакомство уехало в Китай, Беларусь и Казахстан. Ранее URA.RU сообщало о пермской компании, которая занимается производством необычного мороженого. Представители производителя заявляют, что в составе нет коровьего молока. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Мороженое из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Информация о поставках появилась на сайте Россельхознадзора. Более 4 тонн мороженого из Пермского края отправлено в республику Беларусь. Представители Россельхознадзора проконтролировали отправку продукции. «Отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — сообщается в ведомстве. Всего с начала года из региона отправлено более 64 тонн мороженого. Холодное лакомство уехало в Китай, Беларусь и Казахстан. Ранее URA.RU сообщало о пермской компании, которая занимается производством необычного мороженого. Представители производителя заявляют, что в составе нет коровьего молока.