Жители Германии считают уход Мельника хорошей новостью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Читатели немецкой газеты Die Welt, которая ранее опубликовала новость о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию, обрадовались этой информации. В комментариях под статьей граждане провожают его «с цветами и аплодисментами».

«То, почему его не заменили при первой же ошибке, говорит мне все об этом правительстве», — отмечает Эдгар Р. «После заявления Бандеры и опровержения из Киева всем должно было быть ясно: Мельник больше не приемлем в Германии», — вспомнил скандальные заявления дипломата еще один комментатор.

«Никто в Германии не прольет слезу по этому человеку. В этом недипломате не было и намека на дипломатию», — написал Монтгомери.

«Я не хочу видеть радушие и сожаление, с которыми его затем увольняют на самом высоком уровне осенью из-за ох-так-хорошего сотрудничества. Бурные аплодисменты, цветы и крокодиловы слезы», — пояснил комментатор с ником «Мона Лиза».

«До свидания! Может быть, он обнаружит, исходя из реакции других стран, из-за своего словарного запаса и „быстрого языка“, что это не немецкий менталитет, а сам он в последнее время воспринимается как довольно недипломатичный», — дополняет читатель статьи.

«Все предубеждения, которые у меня годами были об Украине, подтверждают Мельник и Зеленский. И это никак не связано со спецоперацией Путина», — написал Фредерик С.

«Ну хоть какие-то хорошие новости между постоянно негативными новостями», — порадовался еще один гражданин Германии. «Наконец-то хорошие новости!», — согласен с ним Рудольф К.

О том, что скандальный украинский посол Мельник возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля. Он планирует уйти с поста посла в Берлине, при этом Мельник неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников.

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