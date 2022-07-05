Солистка «АлоэВера» Вера Мусаелян рассказала фанатам, что попала в серьезное ДТП Фото: Размик Закарян © URA.RU

Участница группы «АлоэВера» из Екатеринбурга Вера Мусаелян попала в серьезную аварию на Бали. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ).

«Мое „погнали“ звучит иронично. Я попала аварию. Не путайтесь. Моей жизни ничего не угрожает. Голова, позвоночник целы. Нужна операция на ключицу, чтоб она правильно срослась», — поделилась Вера Мусаелян на своей странице в соцсети.

Певица рассказала, что требуемую операцию необходимо провести в ближайшее время и лучше это сделать в Москве. Однако из-за сотрясения мозга врачи не рекомендуют девушке совершать перелеты. На Бали подобное лечение будет стоить дороже, а в качестве операции Мусаелян не уверена. Как поступить дальше, Вера еще не определилась.

Ранее URA.RU сообщало, что участница группы «АлоэВера» Вера Мусаелян на неопределенное время покинула Россию и уехала жить на Бали. Позже агентство писало, что российские знаменитости, уехавшие ранее за рубеж, начали возвращаться.