Солистка «АлоэВера» Мусаелян серьезно пострадала в ДТП на Бали. Видео

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Премия Е1. Екатеринбург, мусаелян вера
Солистка «АлоэВера» Вера Мусаелян рассказала фанатам, что попала в серьезное ДТП Фото:

Участница группы «АлоэВера» из Екатеринбурга Вера Мусаелян попала в серьезную аварию на Бали. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ).

«Мое „погнали“ звучит иронично. Я попала аварию. Не путайтесь. Моей жизни ничего не угрожает. Голова, позвоночник целы. Нужна операция на ключицу, чтоб она правильно срослась», — поделилась Вера Мусаелян на своей странице в соцсети.

Певица рассказала, что требуемую операцию необходимо провести в ближайшее время и лучше это сделать в Москве. Однако из-за сотрясения мозга врачи не рекомендуют девушке совершать перелеты. На Бали подобное лечение будет стоить дороже, а в качестве операции Мусаелян не уверена. Как поступить дальше, Вера еще не определилась.

Ранее URA.RU сообщало, что участница группы «АлоэВера» Вера Мусаелян на неопределенное время покинула Россию и уехала жить на Бали. Позже агентство писало, что российские знаменитости, уехавшие ранее за рубеж, начали возвращаться.

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Участница группы «АлоэВера» из Екатеринбурга Вера Мусаелян попала в серьезную аварию на Бали. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ). «Мое „погнали“ звучит иронично. Я попала аварию. Не путайтесь. Моей жизни ничего не угрожает. Голова, позвоночник целы. Нужна операция на ключицу, чтоб она правильно срослась», — поделилась Вера Мусаелян на своей странице в соцсети. Певица рассказала, что требуемую операцию необходимо провести в ближайшее время и лучше это сделать в Москве. Однако из-за сотрясения мозга врачи не рекомендуют девушке совершать перелеты. На Бали подобное лечение будет стоить дороже, а в качестве операции Мусаелян не уверена. Как поступить дальше, Вера еще не определилась. Ранее URA.RU сообщало, что участница группы «АлоэВера» Вера Мусаелян на неопределенное время покинула Россию и уехала жить на Бали. Позже агентство писало, что российские знаменитости, уехавшие ранее за рубеж, начали возвращаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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