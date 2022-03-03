Солистка «АлоэВера» покинула Россию

Вера Мусаелян поделилась своими мыслями в Instagram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солистка уральской группы «АлоэВера» Вера Мусаелян на какое-то время уехала из России из-за страха «за себя, за свободу, за общество». Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Я в целом небольшая сошка по сравнению со многими действительно смелыми блогерами. Но и песни я пишу про любовь, а меня запрещают. И мне очень не хочется расставаться с вами больше чем на 15 суток. Я сижу в аэропорту и до сих пор не сдала багаж, потому что кажется, что это все какой-то бред», — рассказала Вера в сторис из аэропорта.

Она в шутку предложила, что когда вернется «через неделю, вы мне это припоминаете, хихикаете и тычете в меня пальчиками». Известно, что артистка уже покинула Россию и находится за границей.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в ДНР и ЛНР. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Путин подчеркнул, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

2 марта из страны уехал редактор телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Тихон Дзядко. По его словам, аналогичное решение приняли несколько сотрудников редакции. «Дождь» был заблокирован по причине того, что публиковал фейки о спецоперации России на Украине. 3 марта телеканал временно приостановил вещание.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам