Российские звезды начали возвращаться из-за рубежа. Видео

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Знаменитости уезжали из России на фоне ситуации на Украине Фото:

Российские знаменитости, уехавшие ранее за рубеж, начала возвращаться. Об этом сообщает Пятый канал.

Певица Люся Чеботина вернулась в Россию и заявила, что уезжала на лечение зубов. Блогер Елена Блиновская снова работает в Москве, а стилист Карина Нигай уехала из Дубая, сообщает Пятый канал. «У некоторых, наверное, возникло какое-то желание совершить релокацию на время, чтобы немного осмотреться. Но я убеждена, что большое количество людей скоро вернется. Мое нахождение здесь абсолютно логично и никто не отменял моего возвращения в Россию в мае», — заявила телеведущая Виктория Лопырева, живущая в ОАЭ.

Российские звезды начали уезжать из России после начала спецоперации на Украине. Уехала солистка уральской группы «АлоэВера» Вера Мусаелян, но допустила, что может вернуться. Певец Валерий Леонтьев улетел в США, также временно уехала певица Алла Пугачева, покинул страну юморист Максим Галкин. Рэпер Иван Дремин (Face) заявил об окончательном отъезде из страны, народная артистка России Чулпан Хаматова уехала в Латвию и не планирует возвращаться. Российская певица Анна Шурочкина (Нюша) уехала вместе с семьей в Дубай на неопределенный срок.

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Российские знаменитости, уехавшие ранее за рубеж, начала возвращаться. Об этом сообщает Пятый канал. Певица Люся Чеботина вернулась в Россию и заявила, что уезжала на лечение зубов. Блогер Елена Блиновская снова работает в Москве, а стилист Карина Нигай уехала из Дубая, сообщает Пятый канал. «У некоторых, наверное, возникло какое-то желание совершить релокацию на время, чтобы немного осмотреться. Но я убеждена, что большое количество людей скоро вернется. Мое нахождение здесь абсолютно логично и никто не отменял моего возвращения в Россию в мае», — заявила телеведущая Виктория Лопырева, живущая в ОАЭ. Российские звезды начали уезжать из России после начала спецоперации на Украине. Уехала солистка уральской группы «АлоэВера» Вера Мусаелян, но допустила, что может вернуться. Певец Валерий Леонтьев улетел в США, также временно уехала певица Алла Пугачева, покинул страну юморист Максим Галкин. Рэпер Иван Дремин (Face) заявил об окончательном отъезде из страны, народная артистка России Чулпан Хаматова уехала в Латвию и не планирует возвращаться. Российская певица Анна Шурочкина (Нюша) уехала вместе с семьей в Дубай на неопределенный срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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