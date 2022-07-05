Соглашениями между городами было подписано в рамках «Иннопрома» Фото: URA.RU

Власти Екатеринбурга установили побратимские отношения с Минском, столицей Белоруссии. Соответствующее соглашение на полях выставки «Иннопром» подписали мэр Алексей Орлов и первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сегодня стали участниками, свидетелями поистине исторического события — у Екатеринбурга появился четвертый побратим», — сказал Орлов, напомнив, что недавно сам ездил в Минск, а впоследствии между сторонами прошел обмен делегациями. «Сегодня в наших непростых условиях, в которых мы живем, Беларусь нам как никогда близка. Столица Белоруссии — город высокотехнологичный, благоустроенный, ухоженный, нам есть куда развиваться», — сказал Орлов.

«Попав на эту выставку [„Иннопром“] мы по-хорошему удивлены — организацией, масштабом великолепного форума. Минску есть куда стремиться. Подписание соглашения позволит двум нашим городам помогать друг другу в развитии», — заявил, в свою очередь Микуленок.

Значимость таких соглашений в мэрии Екатеринбурга объяснили тем, что они упрощают многие процессы, позволяют реализовывать совместные проекты быстрее. И это особенно актуально в условиях, когда из-за беспрецедентного санкционного давления Запада на РФ Беларусь становится одним из ключевых экономических партнеров Екатеринбурга и Свердловской области.