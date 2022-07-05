Екатеринбург завел дружбу с европейской столицей. Это поможет в борьбе с санкциями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашениями между городами было подписано в рамках «Иннопрома» Фото:

Власти Екатеринбурга установили побратимские отношения с Минском, столицей Белоруссии. Соответствующее соглашение на полях выставки «Иннопром» подписали мэр Алексей Орлов и первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сегодня стали участниками, свидетелями поистине исторического события — у Екатеринбурга появился четвертый побратим», — сказал Орлов, напомнив, что недавно сам ездил в Минск, а впоследствии между сторонами прошел обмен делегациями. «Сегодня в наших непростых условиях, в которых мы живем, Беларусь нам как никогда близка. Столица Белоруссии — город высокотехнологичный, благоустроенный, ухоженный, нам есть куда развиваться», — сказал Орлов.

Новость по теме
Беларусь поможет Свердловской области с импортозамещением

«Попав на эту выставку [„Иннопром“] мы по-хорошему удивлены — организацией, масштабом великолепного форума. Минску есть куда стремиться. Подписание соглашения позволит двум нашим городам помогать друг другу в развитии», — заявил, в свою очередь Микуленок.

Значимость таких соглашений в мэрии Екатеринбурга объяснили тем, что они упрощают многие процессы, позволяют реализовывать совместные проекты быстрее. И это особенно актуально в условиях, когда из-за беспрецедентного санкционного давления Запада на РФ Беларусь становится одним из ключевых экономических партнеров Екатеринбурга и Свердловской области.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Власти Екатеринбурга установили побратимские отношения с Минском, столицей Белоруссии. Соответствующее соглашение на полях выставки «Иннопром» подписали мэр Алексей Орлов и первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент URA.RU. «Мы сегодня стали участниками, свидетелями поистине исторического события — у Екатеринбурга появился четвертый побратим», — сказал Орлов, напомнив, что недавно сам ездил в Минск, а впоследствии между сторонами прошел обмен делегациями. «Сегодня в наших непростых условиях, в которых мы живем, Беларусь нам как никогда близка. Столица Белоруссии — город высокотехнологичный, благоустроенный, ухоженный, нам есть куда развиваться», — сказал Орлов. «Попав на эту выставку [„Иннопром“] мы по-хорошему удивлены — организацией, масштабом великолепного форума. Минску есть куда стремиться. Подписание соглашения позволит двум нашим городам помогать друг другу в развитии», — заявил, в свою очередь Микуленок. Значимость таких соглашений в мэрии Екатеринбурга объяснили тем, что они упрощают многие процессы, позволяют реализовывать совместные проекты быстрее. И это особенно актуально в условиях, когда из-за беспрецедентного санкционного давления Запада на РФ Беларусь становится одним из ключевых экономических партнеров Екатеринбурга и Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...