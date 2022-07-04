Беларусь поможет Свердловской области с импортозамещением

05 июля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

С рабочей поездкой в Минск свердловские представители власти отправятся в октябре Фото: департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Евгений Куйвашев и посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко продолжат развивать экономические проекты, увеличивать товарооборот и импортозамещение. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. «Главным направлением сотрудничества для нас остается развитие промышленной кооперации, организация поставок белорусской техники предприятиям горно-металлургического комплекса, коммунальной техники, лифтового оборудования для городского хозяйства. Активно развивается взаимодействие в сфере энергетики», — заявил Куйвашев. Также он анонсировал октябрьскую поездку свердловских властей в Минск для участия в заседании Техсовета по энергетике для решения вопросов импортозамещения. В ответ Семашко отметил высокий уровень торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии. «За прошлый год у нас был хороший рывок в торговле — 125,5%, и что самое главное паритет: экспорт и импорт выросли на 24-25%, и в этом году мы тоже уже значительно добавили», — сообщил белорусский посол. В планах обеих стран провести сверку необходимых товаров и оборудования, чтобы отработать тему импортозамещения. Договоренности были достигнуты в ходе промышленной выставки «Иннопром-2022», которая проходит с 4 по 7 июля на площадке «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. 4 июля выставку посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Евгений Куйвашев и посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко продолжат развивать экономические проекты, увеличивать товарооборот и импортозамещение. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. «Главным направлением сотрудничества для нас остается развитие промышленной кооперации, организация поставок белорусской техники предприятиям горно-металлургического комплекса, коммунальной техники, лифтового оборудования для городского хозяйства. Активно развивается взаимодействие в сфере энергетики», — заявил Куйвашев. Также он анонсировал октябрьскую поездку свердловских властей в Минск для участия в заседании Техсовета по энергетике для решения вопросов импортозамещения. В ответ Семашко отметил высокий уровень торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии. «За прошлый год у нас был хороший рывок в торговле — 125,5%, и что самое главное паритет: экспорт и импорт выросли на 24-25%, и в этом году мы тоже уже значительно добавили», — сообщил белорусский посол. В планах обеих стран провести сверку необходимых товаров и оборудования, чтобы отработать тему импортозамещения. Договоренности были достигнуты в ходе промышленной выставки «Иннопром-2022», которая проходит с 4 по 7 июля на площадке «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. 4 июля выставку посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.