В Тюменской области многодетных грозят лишить бесплатной земли

Многодетные семьи не могут использовать землю, и за этого ее грозятся отобрать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетным семьям из Тобольска пригрозили отъемом бесплатных участков, которые они получили от государства. Об этом URA.RU рассказал жительница города Марина Костина. Землю хотят изъять из-за неиспользования, однако строить дома на ней невозможно из-за отсутствия дорог.

«Землю мы получили в 2016 году, в микрорайоне 19 Тобольска. Там же выделено еще порядка 90 участков. Однако попасть на них невозможно, строиться тоже. Нет дорог, глухой лес. А сейчас мы получили письмо: мол, из-за того, что не используем землю по назначению, ее могут изъять», — рассказала URA.RU Марина Костина.

По ее словам, предупреждение от Росреестра получили и другие собственники участков в лесу. Люди винят в ситуации администрацию города, которая не обеспечила необходимой инфраструктуры, хотят подать иск.

«Лишь спустя шесть лет после выделения участка администрация заключила договор на проектирование там дорог. Это тоже займет время, а потом еще их нужно построить. Кто даст гарантию, что к тому моменту мы не останемся без земли?» — отмечает Костина.

Аукцион на разработку проектной документации на строительство дорог в 19-м микрорайоне Тобольска размещен на сайте госзакупок. Его цена — 4,9 млн рублей. Контракт выиграло ООО «Техностройпроект», выполнить его компания должна за восемь месяцев, то есть до конца ноября.

В мэрии Тобольска в ответ на обращение многодетной семьи отметили, что вопросы нужно рассматривать индивидуально. «Если граждане считают, что в ходе процедуры выделения участка нарушены их права, то необходимо записаться на личный прием к директору департамента градостроительства и землепользования (телефон 244-570). Руководитель Светлана Караева примет меры в соответствии с законодательством», — заявили в администрации.

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