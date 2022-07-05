В Тюмени уничтожили 200 тысяч квадратных метров конопли. Это почти 30 футбольных полей

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Владимир Жириновский и Павел Грудинин на сборе клубники в совхозе им. Ленина. Москва, трактор, поле, лето, грядки, сельское хозяйство, совхоз
Мероприятие выполнялось с помощью сельскохозяйственных предприятий Фото:

Тюменские сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», на территории области уничтожили 200 тысяч квадратных метров дикорастущей конопли, что почти в 30 раз больше размеров стандартного футбольного поля. Об этом сообщаем пресс-служба регионального управления МВД.

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия „Мак“, сотрудники тюменского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков уничтожили очаг произрастания дикорастущей конопли. Было скошено порядка 200 тысяч квадратных метров растения благодаря сотрудничеству с сельскохозяйственными предприятиями», — сообщает пресс-служба.

Общая площадь стандартного футбольного поля по международным правилам равняется почти семи тысячам квадратных метров. Понадобится около 30 полей, чтобы площадь равнялась количеству скошенной конопли в области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени напротив здания ФСБ обнаружена плантация конопли. Растение выросло на месте ЖК «Первомайская 1А», застройщиком которого является «Брусника».

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Тюменские сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», на территории области уничтожили 200 тысяч квадратных метров дикорастущей конопли, что почти в 30 раз больше размеров стандартного футбольного поля. Об этом сообщаем пресс-служба регионального управления МВД. «В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия „Мак“, сотрудники тюменского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков уничтожили очаг произрастания дикорастущей конопли. Было скошено порядка 200 тысяч квадратных метров растения благодаря сотрудничеству с сельскохозяйственными предприятиями», — сообщает пресс-служба. Общая площадь стандартного футбольного поля по международным правилам равняется почти семи тысячам квадратных метров. Понадобится около 30 полей, чтобы площадь равнялась количеству скошенной конопли в области. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени напротив здания ФСБ обнаружена плантация конопли. Растение выросло на месте ЖК «Первомайская 1А», застройщиком которого является «Брусника».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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