Тюменские сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», на территории области уничтожили 200 тысяч квадратных метров дикорастущей конопли, что почти в 30 раз больше размеров стандартного футбольного поля. Об этом сообщаем пресс-служба регионального управления МВД.
«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия „Мак“, сотрудники тюменского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков уничтожили очаг произрастания дикорастущей конопли. Было скошено порядка 200 тысяч квадратных метров растения благодаря сотрудничеству с сельскохозяйственными предприятиями», — сообщает пресс-служба.
Общая площадь стандартного футбольного поля по международным правилам равняется почти семи тысячам квадратных метров. Понадобится около 30 полей, чтобы площадь равнялась количеству скошенной конопли в области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени напротив здания ФСБ обнаружена плантация конопли. Растение выросло на месте ЖК «Первомайская 1А», застройщиком которого является «Брусника».
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Тюменские сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», на территории области уничтожили 200 тысяч квадратных метров дикорастущей конопли, что почти в 30 раз больше размеров стандартного футбольного поля. Об этом сообщаем пресс-служба регионального управления МВД. «В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия „Мак“, сотрудники тюменского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков уничтожили очаг произрастания дикорастущей конопли. Было скошено порядка 200 тысяч квадратных метров растения благодаря сотрудничеству с сельскохозяйственными предприятиями», — сообщает пресс-служба. Общая площадь стандартного футбольного поля по международным правилам равняется почти семи тысячам квадратных метров. Понадобится около 30 полей, чтобы площадь равнялась количеству скошенной конопли в области. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени напротив здания ФСБ обнаружена плантация конопли. Растение выросло на месте ЖК «Первомайская 1А», застройщиком которого является «Брусника».