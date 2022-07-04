04 июля 2022

В тюменский военный комиссариат ищут секретного сотрудника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, документы, папка, совершенно секретно, тайна
Требования к кандидатам засекречены Фото:

Один из военных комиссариатов Тюменской области ищет в штат начальника секретной части. Об этом сообщается на сайте Центра занятости региона. Информация о зарплате и требованиях к кандидатам также засекречена.

«Военный комиссариат приглашает на работу начальника секретной части. Он должен обеспечивать государственную тайну при ведении секретного делопроизводства, правильную организацию и постановку секретной работы, сохранность документов, содержащих гостайну», — сообщается на сайте Центра занятости Тюменской области.

Информация о месте работы и требованиях к кандидату в объявлении не указана. Однако представлен контактный телефон для связи. Он принадлежит военному комиссару Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Александру Кудинову.

В разговоре с URA.RU Кудинов отказался сообщать какую-либо информацию о том, что требуется от потенциального сотрудника. По его словам, и эта информация засекречена.

Ранее URA.RU писало, что тюменские резервисты, которые заключат краткосрочные контракты о военной службе, будут получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Зарплаты могут быть и выше, в случае выполнения спецзадач.

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Один из военных комиссариатов Тюменской области ищет в штат начальника секретной части. Об этом сообщается на сайте Центра занятости региона. Информация о зарплате и требованиях к кандидатам также засекречена. «Военный комиссариат приглашает на работу начальника секретной части. Он должен обеспечивать государственную тайну при ведении секретного делопроизводства, правильную организацию и постановку секретной работы, сохранность документов, содержащих гостайну», — сообщается на сайте Центра занятости Тюменской области. Информация о месте работы и требованиях к кандидату в объявлении не указана. Однако представлен контактный телефон для связи. Он принадлежит военному комиссару Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Александру Кудинову. В разговоре с URA.RU Кудинов отказался сообщать какую-либо информацию о том, что требуется от потенциального сотрудника. По его словам, и эта информация засекречена. Ранее URA.RU писало, что тюменские резервисты, которые заключат краткосрочные контракты о военной службе, будут получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Зарплаты могут быть и выше, в случае выполнения спецзадач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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