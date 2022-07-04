В тюменский военный комиссариат ищут секретного сотрудника

Требования к кандидатам засекречены Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Один из военных комиссариатов Тюменской области ищет в штат начальника секретной части. Об этом сообщается на сайте Центра занятости региона. Информация о зарплате и требованиях к кандидатам также засекречена.

«Военный комиссариат приглашает на работу начальника секретной части. Он должен обеспечивать государственную тайну при ведении секретного делопроизводства, правильную организацию и постановку секретной работы, сохранность документов, содержащих гостайну», — сообщается на сайте Центра занятости Тюменской области.

Информация о месте работы и требованиях к кандидату в объявлении не указана. Однако представлен контактный телефон для связи. Он принадлежит военному комиссару Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Александру Кудинову.

В разговоре с URA.RU Кудинов отказался сообщать какую-либо информацию о том, что требуется от потенциального сотрудника. По его словам, и эта информация засекречена.

Ранее URA.RU писало, что тюменские резервисты, которые заключат краткосрочные контракты о военной службе, будут получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Зарплаты могут быть и выше, в случае выполнения спецзадач.