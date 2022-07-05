В Челябинске модный бренд Sinsay получит новое название

Отделы Sinsay будут работать в Челябинске под новой вывеской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске магазины известной марки одежды Sinsay переименуют. Как URA.RU сообщили участники рынка, новым названием модных отделов будет Sin.

«Пока вывески висят прежние — Sinsay. Но это ненадолго: название, скорей всего, поменяется на другое — Sin», — сообщил URA.RU на условиях анонимности источник в одном из челябинских торгово-развлекательных комплексов (ТРК).

В июне польская группа LPP SA, которой принадлежат бренды Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohito, передала бизнес. По данным «Коммерсанта», новым держателем актива стала компания «Фар Ист Сервисиз» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Весной отделы торговой компании в челябинских ТРК закрылись. При этом в мае участники рынка сообщали, что договоры аренды продавец расторгать не стал. Вместо этого компания наряду с другими брендами выступила инициатором проведения переговоров об изменении условий арендных отношений. В качестве причины такого шага было названо нарушение существовавших ранее логистических цепочек поставки товаров.

Наряду со сложностями российское правительство объявило о реализации программы импортозамещения. Она призвана наполнить рынок отечественными аналогами товаров, поставлявшихся из-за рубежа и попавший под действие экономических санкций. Ограничения ряд стран ввели в ответ на начало проведения Россией спецоперации на Украине.