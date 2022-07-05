В Челябинске модный бренд Sinsay получит новое название

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Магазины польской сети LPP Group. Челябинск, торговля, одежда, бренд, магазин, бутик, sinsay, трк алмаз, синсей
Отделы Sinsay будут работать в Челябинске под новой вывеской Фото:

В Челябинске магазины известной марки одежды Sinsay переименуют. Как URA.RU сообщили участники рынка, новым названием модных отделов будет Sin.

«Пока вывески висят прежние — Sinsay. Но это ненадолго: название, скорей всего, поменяется на другое — Sin», — сообщил URA.RU на условиях анонимности источник в одном из челябинских торгово-развлекательных комплексов (ТРК).

В июне польская группа LPP SA, которой принадлежат бренды Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohito, передала бизнес. По данным «Коммерсанта», новым держателем актива стала компания «Фар Ист Сервисиз» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Весной отделы торговой компании в челябинских ТРК закрылись. При этом в мае участники рынка сообщали, что договоры аренды продавец расторгать не стал. Вместо этого компания наряду с другими брендами выступила инициатором проведения переговоров об изменении условий арендных отношений. В качестве причины такого шага было названо нарушение существовавших ранее логистических цепочек поставки товаров.

Наряду со сложностями российское правительство объявило о реализации программы импортозамещения. Она призвана наполнить рынок отечественными аналогами товаров, поставлявшихся из-за рубежа и попавший под действие экономических санкций. Ограничения ряд стран ввели в ответ на начало проведения Россией спецоперации на Украине.

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В Челябинске магазины известной марки одежды Sinsay переименуют. Как URA.RU сообщили участники рынка, новым названием модных отделов будет Sin. «Пока вывески висят прежние — Sinsay. Но это ненадолго: название, скорей всего, поменяется на другое — Sin», — сообщил URA.RU на условиях анонимности источник в одном из челябинских торгово-развлекательных комплексов (ТРК). В июне польская группа LPP SA, которой принадлежат бренды Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohito, передала бизнес. По данным «Коммерсанта», новым держателем актива стала компания «Фар Ист Сервисиз» из Объединенных Арабских Эмиратов. Весной отделы торговой компании в челябинских ТРК закрылись. При этом в мае участники рынка сообщали, что договоры аренды продавец расторгать не стал. Вместо этого компания наряду с другими брендами выступила инициатором проведения переговоров об изменении условий арендных отношений. В качестве причины такого шага было названо нарушение существовавших ранее логистических цепочек поставки товаров. Наряду со сложностями российское правительство объявило о реализации программы импортозамещения. Она призвана наполнить рынок отечественными аналогами товаров, поставлявшихся из-за рубежа и попавший под действие экономических санкций. Ограничения ряд стран ввели в ответ на начало проведения Россией спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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