Компания из США разрывает контракт с Пермским центром иммунологии

Уведомление о прекращении поставок вакцин получили также и другие компании в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский центр иммунологии и вакцинации получил уведомление о прекращение поставок вакцин от американской компании MSD. В числе препаратов: вакцины от кори, паротита, краснухи и ветряной оспы. Также такие уведомления получили и другие контрагенты компании.

«MSD разослала контрагентам уведомления о прекращении поставок в РФ вакцин от ветряной оспы („Варивакс“), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II). Уведомление получил, например, пермский Центр иммунологии и вакцинации», — сообщает «Коммерсантъ».

Как пояснили изданию в автономной некоммерческой организации «Коллективный иммунитет», по закону MSD сможет прекратить поставки только через год после уведомления Минздрава. В самой американской компании заявили, что постараются сохранить поставки только жизненно важных препаратов, у которых нет аналогов в России.

Формальной причиной для остановки продаж своих препаратов западными компаниями является политическая ситуация. Однако, по мнению экспертов, предприятия просто выводят с российского рынка препараты с плохими продажами и оставляют оригинальные товары.

После начала спецоперации РФ на Украине многие западные компании начали приостанавливать свою деятельность в России. Крупные фармакологические компании, такие как Pfizer, Novartis, AbbVie, Sanofi, GSK уже приостановили инвестиции в российский рынок и остановили поставки ряда лекарств. Однако жизненно важные препараты продолжают поступать.

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