Аналитики назвали шесть губернаторов, которым грозят отставки

06 июля 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Губернаторы некоторых регионов не проявляют успехов в политике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг глав субъектов Федерации за июнь, исходя из которого некоторые губернаторы не добились успехов в политической борьбе. В числе проигравших — главы Ростовской и Белгородской областей, Якутии и Бурятии, сообщил генеральный директор АПЭК, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов. «Нисходящий тренд затрагивает позиции руководства ряда пограничных регионов: губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 15-го на 17-е место), главы Белгородской области Вячеслава Гладкова (с 16-го на 18-е место), губернатора Курской области Романа Старовойта (с 24-го на 26-е место). Лесные пожары создают дополнительные проблемы для главы Якутии Айсена Николаева (с 26-го на 27-е место), руководителя Бурятии Алексея Цыденова (с 73-го на 80-е место), губернатора Забайкальского края Александра Осипова (с 77-го на 81-е место)», — рейтинг влияния глав субъектов РФ есть в распоряжении URA.RU. Одобрение инициативы по созданию первой особой экономической зоны в Пермском крае позитивно сказалось на губернаторе Дмитрии Махонине — он поднялся с 27-го на 23-е место. Подписание соглашения о сотрудничестве, предполагающее завершение в 2023 году строительства автодороги Челябинск — Шадринск — Тюмень, приносит политические очки главе Тюменской области Александру Моору: он поднялся с 8-го на 7-е место, и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову — с 66-го на 57-е. Глава Брянской области Александр Богомаз поднялся с 33-го на 29-е место. Усиливается влияние главы Республики Крым Сергея Аксенова (с 37-го на 31-е место) и губернатора Воронежской области Александра Гусева с 53-го на 44-е место. После рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и проведения под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова совещания по развитию Мурманского транспортного узла укрепляются позиции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — он занял 37-е место, поднявшись на 9 позиций. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поднялся на одно место рейтинга — с 9-го на 8-е, как и глава Кемеровской области Сергей Цивилев — с 21-го на 20-е место. Заявка Башкортостана на получение бюджетного кредита в объеме 4,83 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры одобрена, так что глава республики Радий Хабиров поднялся с 29-го на 25-е место. То же самое произошло с губернатором Магаданской области: Сергей Носов занял в рейтинге 53-е место вместо предыдущего 55-го. Укрепляются позиции губернатора Иркутской области Игоря Кобзева: в рейтинге он поднялся на 4 строчки, заняв 15-е место. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг глав субъектов Федерации за июнь, исходя из которого некоторые губернаторы не добились успехов в политической борьбе. В числе проигравших — главы Ростовской и Белгородской областей, Якутии и Бурятии, сообщил генеральный директор АПЭК, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов. «Нисходящий тренд затрагивает позиции руководства ряда пограничных регионов: губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 15-го на 17-е место), главы Белгородской области Вячеслава Гладкова (с 16-го на 18-е место), губернатора Курской области Романа Старовойта (с 24-го на 26-е место). Лесные пожары создают дополнительные проблемы для главы Якутии Айсена Николаева (с 26-го на 27-е место), руководителя Бурятии Алексея Цыденова (с 73-го на 80-е место), губернатора Забайкальского края Александра Осипова (с 77-го на 81-е место)», — рейтинг влияния глав субъектов РФ есть в распоряжении URA.RU. Одобрение инициативы по созданию первой особой экономической зоны в Пермском крае позитивно сказалось на губернаторе Дмитрии Махонине — он поднялся с 27-го на 23-е место. Подписание соглашения о сотрудничестве, предполагающее завершение в 2023 году строительства автодороги Челябинск — Шадринск — Тюмень, приносит политические очки главе Тюменской области Александру Моору: он поднялся с 8-го на 7-е место, и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову — с 66-го на 57-е. Глава Брянской области Александр Богомаз поднялся с 33-го на 29-е место. Усиливается влияние главы Республики Крым Сергея Аксенова (с 37-го на 31-е место) и губернатора Воронежской области Александра Гусева с 53-го на 44-е место. После рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и проведения под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова совещания по развитию Мурманского транспортного узла укрепляются позиции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — он занял 37-е место, поднявшись на 9 позиций. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поднялся на одно место рейтинга — с 9-го на 8-е, как и глава Кемеровской области Сергей Цивилев — с 21-го на 20-е место. Заявка Башкортостана на получение бюджетного кредита в объеме 4,83 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры одобрена, так что глава республики Радий Хабиров поднялся с 29-го на 25-е место. То же самое произошло с губернатором Магаданской области: Сергей Носов занял в рейтинге 53-е место вместо предыдущего 55-го. Укрепляются позиции губернатора Иркутской области Игоря Кобзева: в рейтинге он поднялся на 4 строчки, заняв 15-е место.