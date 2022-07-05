Алиханов призвал запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику 05 июля 2022 в 21:57 Размер текста - 17 + Глава Калининградской области предложил симметричный ответ Литве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия должна запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Такая мера станет симметричным ответом на ограничения по транзиту в регион со стороны Литвы. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Крайний ответ — мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России. За исключением Калининграда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». С 18 июня Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Это решение в Литве объяснили санкционной политикой Евросоюза. Губернатор Алиханов уже заявлял, что Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Россия должна запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Такая мера станет симметричным ответом на ограничения по транзиту в регион со стороны Литвы. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Крайний ответ — мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России. За исключением Калининграда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». С 18 июня Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Это решение в Литве объяснили санкционной политикой Евросоюза. Губернатор Алиханов уже заявлял, что Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям