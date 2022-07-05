Алиханов призвал запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, алиханов антон
Глава Калининградской области предложил симметричный ответ Литве Фото:
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Россия должна запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Такая мера станет симметричным ответом на ограничения по транзиту в регион со стороны Литвы. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Крайний ответ — мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России. За исключением Калининграда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

С 18 июня Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Это решение в Литве объяснили санкционной политикой Евросоюза. Губернатор Алиханов уже заявлял, что Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда.

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Россия должна запретить ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Такая мера станет симметричным ответом на ограничения по транзиту в регион со стороны Литвы. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Крайний ответ — мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России. За исключением Калининграда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». С 18 июня Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Это решение в Литве объяснили санкционной политикой Евросоюза. Губернатор Алиханов уже заявлял, что Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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