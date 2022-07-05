Алиханов: у РФ есть «крайний ответ» на блокаду Калининграда

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Премия ЭИСИ 2019. Москва, алиханов антон
Антон Алиханов надеется, что РФ не придется применять «крайние меры» для борьбы с блокадой Калининграда Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие», — сказал губернатор в интервью РИА «Новости».

Власти Литвы ограничили железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград в июне. Официальные лица страны объясняли это решение санкционной политикой Европейского союза на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Позже губернатор региона сообщил о том, что власти области ведут необходимую работу для решения вопроса с транзитом товаров в регион, передает телеканал 360.

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Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие», — сказал губернатор в интервью РИА «Новости». Власти Литвы ограничили железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград в июне. Официальные лица страны объясняли это решение санкционной политикой Европейского союза на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Позже губернатор региона сообщил о том, что власти области ведут необходимую работу для решения вопроса с транзитом товаров в регион, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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