В Пермском УФСИН раскрыли подробности про сбежавшего заключенного

В Пермском крае рассказали подробности о сбежавшем заключенном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники ГУФСИН (Главного управления федеральной службы исполнения наказаний) по Пермскому краю опубликовали заявление о побеге зека, частично опровергнув информацию. Пост о происшествии появился на сайте ведомства.

«В ряде СМИ распространяется информация о том, что из колонии строгого режима в Пермском крае сбежал преступник. Данная информация не соответствует действительности. 4 июля в 6.30 на выводном объекте в поселке Красный берег выявлено отсутствие осужденного Б., который отбывает наказание в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба управления. Сбежавший заключенный был переведен из тюрьмы строгого режима в колонию-поселение 31 марта.

Как добавили в краевом ГУФСИН, заключенные в поселении могут носить гражданскую одежду и свободно перемещаться по территории поселка, где находится колония. Также им разрешено пользоваться деньгами и иметь неограниченное количество свиданий. В настоящее время сбежавшего заключенного разыскивают.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае из мест заключения сбежал 32-летний мужчина. Его посадили еще в 2008 году за то, что он нападал на таксистов, причем одного из водителей он убил.