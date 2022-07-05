Швейцария выступила против передачи российских активов Украине

05 июля 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Президент Швейцарии считает, что конфискация создаст опасный прецедент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против передачи замороженных российских активов для восстановления Украины. Он считает, что защита прав собственности имеет лидирующие значение для либеральной демократии. Об этом заявило издание The Guardian со ссылкой на президента Швейцарии. «Право собственности — это основное право, право человека. Вы должны обеспечить защиту граждан от власти государства. Это то, что мы называем либеральной демократией. Швейцария — одна из многих стран с жесткими законами о банковской тайне, которая не испытывает энтузиазма по поводу конфискации частной собственности в политических целях», — сообщил Кассис Президент Швейцарии выступил против этого плана, заявив, что защита прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии. На заключительной пресс-конференции он подчеркнул, что конфискация российских активов создаст опасный прецедент, который требует конкретного юридического обоснования. Поэтому ситуация вызывает серьезные сомнения некоторых лидеров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что для восстановления Украины нужно 750 миллиардов. За последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов, эти средства они хотят передать Киеву. В Совбезе РФ заморозку российских активов странами Запада назвали одной из величайших краж в истории. Страны Запада начали изымать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против передачи замороженных российских активов для восстановления Украины. Он считает, что защита прав собственности имеет лидирующие значение для либеральной демократии. Об этом заявило издание The Guardian со ссылкой на президента Швейцарии. «Право собственности — это основное право, право человека. Вы должны обеспечить защиту граждан от власти государства. Это то, что мы называем либеральной демократией. Швейцария — одна из многих стран с жесткими законами о банковской тайне, которая не испытывает энтузиазма по поводу конфискации частной собственности в политических целях», — сообщил Кассис Президент Швейцарии выступил против этого плана, заявив, что защита прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии. На заключительной пресс-конференции он подчеркнул, что конфискация российских активов создаст опасный прецедент, который требует конкретного юридического обоснования. Поэтому ситуация вызывает серьезные сомнения некоторых лидеров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что для восстановления Украины нужно 750 миллиардов. За последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов, эти средства они хотят передать Киеву. В Совбезе РФ заморозку российских активов странами Запада назвали одной из величайших краж в истории. Страны Запада начали изымать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов.