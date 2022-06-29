Власти США решили передать замороженные российские активы Украине

Американская администрация надеется, что шаги Конгресса США позволят обратить изъятые у российских предпринимателей активы в пользу Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако.
«Мы хотим попытаться добраться до этих активов вне зависимости от того, в какой форме они существуют: яхты класса люкс, банковские счета или другие товары, самолеты, что угодно <…> Мы ничего не исключаем из этого списка», — приводит слова Монако ТАСС. «А дальше вопрос заключается в том, чтобы взять и продать их. Мы надеемся на то, что действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства <…> народу Украины», — добавила она.
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Американская администрация надеется, что шаги Конгресса США позволят обратить изъятые у российских предпринимателей активы в пользу Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако. «Мы хотим попытаться добраться до этих активов вне зависимости от того, в какой форме они существуют: яхты класса люкс, банковские счета или другие товары, самолеты, что угодно <…> Мы ничего не исключаем из этого списка», — приводит слова Монако ТАСС. «А дальше вопрос заключается в том, чтобы взять и продать их. Мы надеемся на то, что действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства <…> народу Украины», — добавила она. За последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов. Вашингтон начал изымать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена.