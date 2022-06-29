Власти США решили передать замороженные российские активы Украине

30 июня 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

В Минюсте США надеются обратить изъятые активы России в пользу Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская администрация надеется, что шаги Конгресса США позволят обратить изъятые у российских предпринимателей активы в пользу Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако. «Мы хотим попытаться добраться до этих активов вне зависимости от того, в какой форме они существуют: яхты класса люкс, банковские счета или другие товары, самолеты, что угодно <…> Мы ничего не исключаем из этого списка», — приводит слова Монако ТАСС. «А дальше вопрос заключается в том, чтобы взять и продать их. Мы надеемся на то, что действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства <…> народу Украины», — добавила она. За последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов. Вашингтон начал изымать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американская администрация надеется, что шаги Конгресса США позволят обратить изъятые у российских предпринимателей активы в пользу Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако. «Мы хотим попытаться добраться до этих активов вне зависимости от того, в какой форме они существуют: яхты класса люкс, банковские счета или другие товары, самолеты, что угодно <…> Мы ничего не исключаем из этого списка», — приводит слова Монако ТАСС. «А дальше вопрос заключается в том, чтобы взять и продать их. Мы надеемся на то, что действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства <…> народу Украины», — добавила она. За последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов. Вашингтон начал изымать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена.