05 июля 2022

Под Челябинском нашли белый гриб-гигант. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, лес, дикоросы, пенек, гриб, природа, пейзаж
В лесах Челябинской области с начала лета находят много грибов Фото:

Житель Кусы Челябинской области показал найденный гигантский белый гриб. Фото трофея он разместил в соцсетях.

«Белый гриб был найден в районе сада „Березка“ у Никольского пруда в Кусе. Два года назад такой же нашел», — уточнил Александр Печерских на своей странице во «ВКонтакте».

Масштабы добычи впечатляют: ножка гриба имеет диаметр крупнее руки взрослого мужчины. Шляпкой можно укрыться от дождя.

Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета.

Внушительный размер белого гриба

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Житель Кусы Челябинской области показал найденный гигантский белый гриб. Фото трофея он разместил в соцсетях. «Белый гриб был найден в районе сада „Березка“ у Никольского пруда в Кусе. Два года назад такой же нашел», — уточнил Александр Печерских на своей странице во «ВКонтакте». Масштабы добычи впечатляют: ножка гриба имеет диаметр крупнее руки взрослого мужчины. Шляпкой можно укрыться от дождя. Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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