Под Челябинском нашли белый гриб-гигант. Фото

06 июля 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

В лесах Челябинской области с начала лета находят много грибов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Кусы Челябинской области показал найденный гигантский белый гриб. Фото трофея он разместил в соцсетях. «Белый гриб был найден в районе сада „Березка“ у Никольского пруда в Кусе. Два года назад такой же нашел», — уточнил Александр Печерских на своей странице во «ВКонтакте». Масштабы добычи впечатляют: ножка гриба имеет диаметр крупнее руки взрослого мужчины. Шляпкой можно укрыться от дождя. Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета. Внушительный размер белого гриба Личная страница Александра Печерских во ВКонтакте Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Житель Кусы Челябинской области показал найденный гигантский белый гриб. Фото трофея он разместил в соцсетях. «Белый гриб был найден в районе сада „Березка“ у Никольского пруда в Кусе. Два года назад такой же нашел», — уточнил Александр Печерских на своей странице во «ВКонтакте». Масштабы добычи впечатляют: ножка гриба имеет диаметр крупнее руки взрослого мужчины. Шляпкой можно укрыться от дождя. Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета.