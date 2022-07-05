В лесах Челябинской области с начала лета находят много грибов
Житель Кусы Челябинской области показал найденный гигантский белый гриб. Фото трофея он разместил в соцсетях.
«Белый гриб был найден в районе сада „Березка“ у Никольского пруда в Кусе. Два года назад такой же нашел», — уточнил Александр Печерских на своей странице во «ВКонтакте».
Масштабы добычи впечатляют: ножка гриба имеет диаметр крупнее руки взрослого мужчины. Шляпкой можно укрыться от дождя.
Большими урожаями грибов в челябинских лесах местные жители начали хвастаться уже с начала июня. Этому способствует прохладная и влажная погода, установившаяся в начале лета.
Внушительный размер белого гриба
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