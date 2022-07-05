Суд вынес наказание «КТК-Р» из-за разливов нефти 06 июля 2022 в 02:42 Размер текста - 17 + «КТК-Р» остановит деятельность на 30 дней, но обжалует решение суда Фото: media.gazprom-neft.ru Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 дней за нарушения плана ликвидации разливов нефти. Об этом сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). «Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО „КТК-Р“ назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС. В «КТК-Р» добавили, что намерены обжаловать решение суда, хоть и вынуждены его исполнить. Отмечается, что 6 мая Роспотребнадзор провел проверку в «КТК-Р» и выявил несколько нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Росприроднадзор также сообщал, что выявил 101 нарушение на 13 объектах КТК в результате проверок по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. 8 августа произошел залповый выброс нефти под Новороссийском на причале «КТК-Р». Площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров. В июне КТК уплатил штраф в размере более 5 млрд рублей за этот инцидент, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 дней за нарушения плана ликвидации разливов нефти. Об этом сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). «Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО „КТК-Р“ назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС. В «КТК-Р» добавили, что намерены обжаловать решение суда, хоть и вынуждены его исполнить. Отмечается, что 6 мая Роспотребнадзор провел проверку в «КТК-Р» и выявил несколько нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Росприроднадзор также сообщал, что выявил 101 нарушение на 13 объектах КТК в результате проверок по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. 8 августа произошел залповый выброс нефти под Новороссийском на причале «КТК-Р». Площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров. В июне КТК уплатил штраф в размере более 5 млрд рублей за этот инцидент, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям