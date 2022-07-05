Россиян предупредили, за что их могут оштрафовать во дворе дома

06 июля 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Граждане РФ рискуют быть оштрафованными за оставление личного автомобиля на детской площадке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне рискуют быть оштрафованными за оставление личного автомобиля на детской площадке. Нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а самый высокий размер штрафа — от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей придется заплатить компании, чей сотрудник оставил служебную машину в том же месте. Об этом предупреждает юрист Елена Кудерко. «Самый высокий размер штрафа — от 100 000 до 200 000 рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке, а если автомобиль частный, штраф составит не более 5000 рублей», — сказала юрист, передает ее слова агентство «Прайм». Кудерко также отметила, что во дворе многоквартирного дома запрещено мыть и ремонтировать транспортные средства. «Оштрафовать нарушителей могут на сумму от 3000 до 4500 рублей. От 1000 до 3000 рублей придется заплатить автолюбителям, припарковавшим свой автомобиль на проезжей части дворовой территории», — сказала адвокат. Она добавила, что такие меры принимаются в том случае, если транспортное средство препятствует «механизированной уборке и вывозу бытовых отходов». Ранее россиян предупредили о штрафах за перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования в своей квартире, если она производится не по плану, указанному в техпаспорте квартиры. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне рискуют быть оштрафованными за оставление личного автомобиля на детской площадке. Нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а самый высокий размер штрафа — от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей придется заплатить компании, чей сотрудник оставил служебную машину в том же месте. Об этом предупреждает юрист Елена Кудерко. «Самый высокий размер штрафа — от 100 000 до 200 000 рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке, а если автомобиль частный, штраф составит не более 5000 рублей», — сказала юрист, передает ее слова агентство «Прайм». Кудерко также отметила, что во дворе многоквартирного дома запрещено мыть и ремонтировать транспортные средства. «Оштрафовать нарушителей могут на сумму от 3000 до 4500 рублей. От 1000 до 3000 рублей придется заплатить автолюбителям, припарковавшим свой автомобиль на проезжей части дворовой территории», — сказала адвокат. Она добавила, что такие меры принимаются в том случае, если транспортное средство препятствует «механизированной уборке и вывозу бытовых отходов». Ранее россиян предупредили о штрафах за перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования в своей квартире, если она производится не по плану, указанному в техпаспорте квартиры. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.